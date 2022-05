Gute Zahlen bei der Eishockey-WM: SPORT1 knackt mit dem deutschen 3:2-Sieg über Frankreich zum ersten Mal die Millionenmarke in der Spitze

Ismaning, 17. Mai 2022 – Die Eishockey-WM nimmt Fahrt auf – das gilt nicht nur für das DEB-Team auf dem Eis, sondern auch für die deutschen Eishockeyfans vor dem TV-Bildschirm: Beim deutschen 3:2-Erfolg über Frankreich am gestrigen Montagabend hat SPORT1 zum ersten Mal im Turnierverlauf die Millionenmarke in der Spitze geknackt (1,04 Millionen), im Schnitt waren e650.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) dabei. Dazu erzielte die Liveübertragung im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann einen Gesamt-Marktanteil von 2,6 Prozent (Z3+). In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 250.000 Zuschauer ein, dies entspricht einem Marktanteil von 4,7 Prozent. Sowohl bei den Reichweiten als auch bei den Marktanteilen hat SPORT1 mit dem dritten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft die Bestwerte im bisherigen Turnier erreicht. Das gilt auch für den Digitalbereich: Die Livestreams des DEB-Spiels gegen Frankreich auf SPORT1.de sowie auf YouTube , Facebook und TikTok wurden insgesamt über 240.000 Mal abgerufen. Weiter geht es für das Team von Toni Söderholm am Donnerstag live ab 15:00 Uhr auf SPORT1 mit dem vielleicht vorentscheidenden Duell im Kampf ums Viertelfinale gegen Dänemark. Zuvor wird die DEB-Auswahl am heutigen Dienstag ganz genau hinschauen, denn mit Italien gegen Dänemark live ab 15:00 Uhr und Schweiz gegen Kasachstan live ab 18:45 Uhr treffen die vier ausstehenden Gruppengegner direkt aufeinander (weitere Sendezeiten in der Übersicht).