SPORT1 startet umfassende Kooperation mit meinsportpodcast.de

Um das Thema Fußball in all seinen Facetten geht es unter anderem in den Podcasts „Lieber Fußball“ von SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp, „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie „Fever Pit‘ch“ von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der BVB-Podcast „Die Dortmund-Woche“ von Patrick Berger und Oliver Müller, der Podcast „Die Bayern-Woche“ sowie der Fußballtrainer-Podcast „Leadertalk“ mit Mounir Zitouni.