Trotz Feuer-Alarm und Spielverschiebung: SPORT1 holt bei der Eishockey-WM erneut starke Quoten – 800.000 Zuschauer in der Spitze sehen deutschen 1:0-Sieg über Dänemark

Ismaning, 20. Mai 2022 – Die deutsche Nationalmannschaft nimmt bei der Eishockey-WM Kurs aufs Viertelfinale und die Fans sind auf SPORT1 mittendrin: Trotz des gestrigen Feuer-Alarms in der Halle in Helsinki, der zu einer Verzögerung des Spielbeginns von knapp zwei Stunden geführt hat, war die Liveübertragung der deutschen Partie gegen Dänemark im Free-TV erneut sehr gefragt: In der Spitze schalteten beim 1:0-Sieg des DEB-Teams am Donnerstagnachmittag bis zu 800.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) ein, im Schnitt waren 590.000 Zuschauer (Z3+) dabei. Dazu erzielte das Livespiel mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann die bislang besten Marktanteile im Turnierverlauf mit 3,9 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern und 7,1 Prozent in der werberelevanten SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59). Auch im Digitalbereich wurden neue Topwerte für diese Eishockey-WM erreicht: Die Livestreams des DEB-Spiels gegen Dänemark auf SPORT1.de sowie auf YouTube , Facebook und TikTok wurden insgesamt rund 265.000 Mal abgerufen. Weiter geht‘s für das Team von Toni Söderholm bereits am heutigen Freitag gegen Italien und am Sonntag gegen Kasachstan, beide Partien überträgt SPORT1 mit Countdown live ab 15:00 Uhr. Am Sonntag ist der Silbermedaillen-Gewinner Patrick Hager vom EHC Red Bull München im WM-Studio zu Gast (weitere Sendezeiten in der Übersicht).