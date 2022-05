WM-Countdown mit starken Partnern: PENNY und SCHÖNER WOHNEN Polarweiss gehen bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 mit SPORT1 aufs Eis

Deutschland trifft in der Vorrundengruppe A in Helsinki auf Titelverteidiger Kanada, den Olympia-Dritten Slowakei, die Schweiz, Dänemark, Frankreich, Kasachstan und Italien. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die DEB-Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm will an die herausragende WM im Vorjahr anknüpfen, als Deutschland zum ersten Mal seit 2010 das Halbfinale erreichte.