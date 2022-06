SPORT1 erweitert Chefredaktion zum 1. Juli: Michael Langkau wird neuer Director Live – Stefan Thumm übernimmt Position des Director Talk

Stefan Thumm schloss sein Studium an der University of Applied Sciences Mittweida im Jahr 2000 als Dipl.-Ing der Medientechnik (FH) ab. Nach seinem Studium wechselte Thumm im August 2000 zum damaligen DSF als festangestellter Redakteur in der News-Redaktion. Anschließend durchlief er verschiedene Positionen mit unterschiedlichen Aufgaben. Schwerpunktmäßig war er als Leiter der Sendung (LdS) in den Bereichen Fußball und Motorsport tätig. Von 2010 bis 2012 war Thumm Produktmanager Fußball und verantwortete die Magazin-Sendungen wie Bundesliga Pur im Fußball und die „Hattrick“-Formate zur 2. Bundesliga, u.a. auch das Livespiel am Montagabend. Als Leiter Fußball verantwortete Thumm von 2012 – 2020 dann sämtliche Fußball-Formate im Haus, u.a. die UEFA Europa League in den Jahren 2015 – 2018, den DFB-Pokal von 2019 – 2022 oder auch den kompletten redaktionellen und technischen Aufbau von SPORT1.fm (Audio Netcast) von 2013 - 2017.