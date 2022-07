STAHLWERK und SPORT1 bauen Partnerschaft aus: STAHLWERK bleibt weiter Titelsponsor von Deutschlands Fußballtalk Nr. 1

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Unsere Ansatz, gemeinsam mit unserem Titelsponsor in unserem Flaggschiff-Format ‚Doppelpass‘ neue Impulse zu setzen, trägt Früchte – und unterstreicht unsere vertrauensvolle und ambitionierte Partnerschaft mit STAHLWERK. Das positive Fazit von Kundeseite spricht auch für die Art und Weise, wie der ‚Dopa‘ konsequent zu einem echten 360°-Format weiterentwickelt wird: Live, on-demand und mit Begleitung über alle Plattformen nicht nur am Sonntag, sondern über die ganze Woche hinweg – gepusht durch das Setzen starker Themen und die leidenschaftliche Interaktion mit den Fußballfans. Diesen Weg werden wir auch in der neuen Saison zusammen weitergehen und im Rahmen unserer Kooperation weitere tolle Ideen entwickeln.“