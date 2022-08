Laura Philipp in „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 zum Verletzungsschock von Jan Frodeno: „Ich konnte die Nachricht kaum glauben!“

Die Super League Triathlon besteht aus insgesamt fünf Events, bei denen die weltbesten Triathleten an den Start gehen. Mit dabei sind unter anderem der dreimalige Olympiasieger Jonathan Brownlee, Olympia-Bronzemedaillengewinner Hayden Wilde, Vincent Luis, Titelverteidigerin Georgia Taylor-Brown, Beth Potter und Sophie Coldwell. Aus deutscher Sicht liegt der Fokus auf Justus Nieschlag, Jannik Schaufler, Simon Henseleit, Anabel Knoll und Lena Meissner. SPORT1 begleitet die hochklassige Triathlon-Serie mit Highlight-Zusammenfassungen und einer Live-Übertragung zu allen Stationen. Am Mikrofon sind dabei Kommentator Hartwig Thöne und Ex-Kurzbahn-Weltmeister Daniel Unger als Experte im Einsatz. Los geht‘s am Sonntag, 4. September, ab 20:45 Uhr mit den Highlights des Auftaktrennens in London. Danach sind die Athletinnen und Athleten in München, Malibu (USA) und Toulouse (Frankreich) zu Gast, bevor das große Finale in Neom (Saudi-Arabien) ansteht (Sendezeiten in der Übersicht).