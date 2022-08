Mittendrin in Europas Eishockey-Königsklasse: SPORT1 begleitet ab Donnerstag die neue Saison der Champions Hockey League mit vielen Livespielen im Free-TV

Mit Meister Eisbären Berlin, CHL-Halbfinalist EHC Red Bull München, den Grizzlys Wolfsburg und Debütant Straubing Tigers sind auch in der anstehenden CHL-Saison wieder vier Klubs aus der PENNY DEL vertreten. Die Eisbären bekommen es in der Vorrundengruppe G mit dem französischen Meister Grenoble, dem tschechischen Topklub Mountfield HK sowie dem CHL-Rekordchampion Frölunda Göteborg zu tun. In der vergangenen CHL-Saison schieden die Berliner bereits in der Gruppenphase aus. Gehören sie dieses Mal zu den zwei besten Mannschaften in ihrer Gruppe und qualifizieren sich für die K.o.-Phase? Vizemeister EHC Red Bull München konnte sich zuletzt bis ins Halbfinale vorspielen, wo dann gegen Tappara Tampere Endstation war. In der anstehenden Gruppenphase wird es zur Halbfinal-Neuauflage gegen den finnischen Meister kommen. Weitere Gegner in der Gruppe C sind der slowakischen Champion Slovan Bratislava und die Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz. Die Grizzlys Wolfsburg sind nach 2016 und 2017 zum insgesamt dritten Mal in der CHL-Gruppenphase vertreten, konnten aber noch nie in die K.o.-Phase einziehen. Zum Auftakt empfängt Wolfsburg den Schweizer Meister EV Zug. Weitere Gegner in der Gruppe B sind der finnische Vize-Meister TPS Turku und der slowenische Champion Olimpija Ljubljana. Im Gegensatz zu den drei anderen deutschen Teams feiern die Straubing Tigers ihr Debüt auf der CHL-Bühne. In Gruppe F ist Straubing unter anderem gegen den schwedischen Meister Färjestad Karlstad gefordert. Für die Niederbayern geht es zudem gegen Comarch Cracovia aus Polen sowie den Villacher SV aus Österreich. Auch in dieser Saison gilt es, die skandinavische Dominanz zu brechen, denn bei den bisherigen sieben CHL-Auflagen ging der Titel sechs Mal nach Schweden. Zuletzt triumphierte Rögle BK.