Relaunch des SPORT1 Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit neuen Hosts: Kerry Hau und Maureen Luginger liefern alle wichtigen Infos zum Saisonstart des FCB

Im SPORT1 Podcast „Die Bayern-Woche“ spricht SPORT1 Chefreporter Kerry Hau mit Maureen Luginger und meinungsstarken Interviewgästen nicht nur über die Themen der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch über seine Insights als Reporter im Fußball-Kosmos. Er liefert wöchentlich Hintergrundinfos – von der Entstehung seiner Storys und Interviews bis hin zu den spannendsten Transfer-Gerüchten und News. In der ersten Folge nach dem Relaunch gibt es zunächst einen Rückblick auf den Supercup und den Leistungen von Neuzugang Sadio Mane und Youngster Jamal Musiala. Zudem wird auf den Saisonstart in Frankfurt vorausgeblickt: Wie schlägt sich der mit spektakulären Transfers verstärkte Kader? Abschließend geben Kerry Hau und Maureen Luginger auch noch ein Transfer-Update in Bezug auf Konrad Laimer und sprechen über den Abschied von Robert Lewandowski. Die neue Ausgabe von „Die Bayern-Woche“ ist ab heute auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.