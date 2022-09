Earlybird-Aktion für Volleyballfans: 10 Prozent Rabatt auf Ligapass und Clubpass für SPORT1 Extra zum Saisonstart | Volleyball Bundesliga der Frauen | VBL

Auch im Free-TV wird in der neuen Saison wieder hochklassiger Volleyball geboten: Bis zu 34 Spiele der 1. Bundesliga Frauen zeigt SPORT1 live im Free-TV. Los geht‘s mit dem Prestigeduell zwischen dem Dresdner SC und dem Meisterschaftszweiten SC Potsdam am 29. Oktober live ab 17:00 Uhr im Free-TV. Einen weiteren Höhepunkt bildet der Sparda-Bank Supercup am 1. November zwischen Meister Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam live ab 17:00 Uhr auf SPORT1.