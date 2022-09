Spieltage 10 und 11 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt Pauli gegen Heidenheim und HSV gegen Kaiserslautern live im Free-TV

Traditionsduell zwischen dem HSV und dem KSC in der 2. Bundesliga: Der HSV liegt aktuell auf Platz 3, der KSC mit zwei Zählern weniger auf Platz 8. SPORT1 überträgt am Samstag live ab 20:30 Uhr, der Countdown startet bereits um 19:30 Uhr. Beide Teams sind mit unterschiedlichen Ambitionen in die neue Saison gestartet: Während der HSV im fünften Anlauf endlich den Aufstieg perfekt machen will, geht es beim KSC mit kleinem Etat und vielen Verletzten zum Saisonbeginn in erster Linie um den Klassenerhalt. In der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams dreimal aufeinander, zweimal setzten sich die Norddeutschen durch und einmal trennte man sich Unentschieden. Besonders brisant war dabei das Viertelfinale im DFB-Pokal, das Hamburg im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Ein besonderes Duell erwartet vor allem KSC-Stürmer Mikkel Kaufmann, der in der vergangenen Saison noch beim HSV unter Vertrag stand. Aus dem Volksparkstadion melden sich Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Markus Höhner und Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer als Experte.