Spieltage 12 bis 17 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt unter anderem Hannover gegen Bielefeld und St. Pauli gegen Darmstadt live im Free-TV

Ismaning, 9. September 2022 – Die weiteren Ansetzungen der 2. Bundesliga in der Vorrunde stehen fest, SPORT1 wird an den Spieltagen 12 bis 17 packende Duelle übertragen: Die Ex-Bundesligisten Hannover 96 und Arminia Bielefeld stehen sich am Samstag, 15. Oktober, gegenüber, ehe eine Woche später der FC St. Pauli nach Bielefeld reist. Am 14. Spieltag (Samstag, 29. Oktober) messen sich dann mit dem FC St. Pauli und Darmstadt 98 zwei Teams, die in der Vorsaison lange um den Aufstieg spielten. Das Livespiel startet jeweils um 20:30 Uhr, der Countdown auf SPORT1 beginnt bereits um 19:30 Uhr. SPORT1 überträgt die Topspiele am Samstagabend, hinzu kommt in der Englischen Woche am Donnerstag, 10. November, die Partie 1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98, Anpfiff ist hier ebenfalls um 20:30 Uhr (alle Spiele in der Übersicht).