Härtetest für DEB-Team mit neuen Gesichtern: Der Deutschland Cup am Wochenende live und in Highlights auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 8. November 2022 – Mit dem Deutschland Cup steht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in dieser Woche der traditionelle Jahresabschluss an. Für das DEB-Team geht es beim 4-Nationen-Turnier vor heimischer Kulisse in der Krefelder YAYLA ARENA diesmal gegen die Slowakei, Dänemark und Österreich. Bundestrainer Toni Söderholm will die Gelegenheit nutzen und einige neue Gesichter einem Härtetest unterziehen. SPORT1 zeigt das Nachbarschaftsduell des deutschen Teams gegen Österreich am Samstag ab 17:25 Uhr live im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Zudem gibt es am Sonntag ab 18:00 Uhr eine ausführliche Highlight-Zusammenfassung aller drei deutschen Partien zu sehen. Am SPORT1 Mikrofon ist das bekannte WM-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz.