SPORT1 berichtet umfassend auf seinen Plattformen über die Fußball-WM: Reiner Calmund zu Gast im „WM Doppelpass“ am Sonntag live ab 11:00 Uhr – Kevin-Prince Boateng begleitet Turnier als Kolumnist

Ismaning, 17. November 2022 – Erstmals eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter und in einem arabischen Land: Die WM 2022 ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. SPORT1 wird das größte Sportereignis daher umfangreich begleiten und auch über Hintergründe zum Turnier, über das weltweit diskutiert wird, berichten. Zentrales Format ist dabei der „WM Doppelpass“ am Sonntag – live im Free-TV auf SPORT1 sowie im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps, hinzu kommt eine detaillierte Newsberichterstattung auf den SPORT1 Plattformen. Dabei wird es unter anderem eine regelmäßige WM-Kolumne von Kevin-Prince Boateng geben.