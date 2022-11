SPORT1 verstärkt Engagement im Frauenfußball und zeigt Regionalliga-Topspiel von Viktoria Berlin live im Free-TV

Ismaning, 4. November 2022 – Nächster Meilenstein für das aufstrebende Frauenteam des FC Viktoria Berlin: SPORT1 zeigt das Regionalliga-Match von Viktoria gegen Türkiyemspor Berlin am Sonntag, 13. November, live ab 14:00 Uhr im Free-TV sowie im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Aus dem Stadion Lichterfelde melden sich Moderatorin Lili Engels und Kommentator Steffen Bohleber, Anpfiff ist um 14:15 Uhr. Für Viktorias Frauenteam ist es zugleich die Free-TV-Premiere auf SPORT1. Die Berlinerinnen peilen perspektivisch die Bundesliga an und setzen auf dem Weg dorthin auf prominente Unterstützung, unter anderem ist die ehemalige deutsche Nationalspielerin Ariane Hingst als Co-Founder dabei. Der frühere Schwimmstar Franziska van Almsick gehört zum Aufsichtsrat. Aktuell liegt Viktoria auf Platz 2 der Frauen-Regionalliga Nordost, mit Türkiyemspor geht es gegen einen der härtesten Konkurrenten um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. SPORT1 wird die Partie am 13. November im Anschluss an den „STAHLWERK Doppelpass“ und „Bundesliga Pur“ an prominenter Stelle am Sonntagnachmittag übertragen. Die Regionalliga-Spitzenpartie ist Teil des Frauenfußball-Engagements des Senders, der ab der Saison 2023/2024 pro Spielzeit 22 Livespiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Montagabend präsentieren wird.