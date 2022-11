TV-Premiere für Poker-Highlight im Free-TV: SPORT1 überträgt die Deutsche Poker Meisterschaft am Montag live ab 19:00 Uhr

Zuletzt wurde die Deutsche Poker Meisterschaft 2015 ausgetragen, die anstehenden Neu-Auflage des Events powered by „Four20Pharma“ und „Bench“ im King‘s Resort im tschechischen Rozvadov umfasst insgesamt neun Turniere mit verschiedenen Buy-Ins. Dabei geht es um vier Champions-Ringe in den Kategorien No-Limit Hold‘em, Seven Card Stud, Pot Limit Omaha, zudem wird ein Ring beim Ladies Event vergeben.