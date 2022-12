Anschnallen zum „Motor Mittwoch“: SPORT1 startet mit neuen Folgen von „Eastside Motors“ und „Deals 4 Wheels“ ins neue Jahr

Ismaning, 29. Dezember 2022 – Direkt zu Jahresbeginn drückt SPORT1 wieder aufs Gaspedal und zeigt ab nächster Woche am „Motor Mittwoch“ neue Ausgaben von „Eastside Motors – Kaufrausch in Dresden“. Insgesamt sind im Januar und Februar auf dem Regel-Sendeplatz am Mittwochabend ab 21:15 Uhr fünf einstündige Folgen des Motor-Dokutainment-Formats zu sehen, bei dem sich alles um den Dresdner Autohandel „Die Autogesellschaft“ mit Boss Enrico Tetzlaff dreht. Ebenfalls Bestandteil des neuen „Motor Mittwochs“, der in der Regel um 20:15 Uhr startet, sind die bekannten SPORT1 Autosendungen „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“, „Car Maniac“, „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ und „Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott“. Damit stehen am „Motor Mittwoch“ rund fünf Stunden PS-Programm am Stück auf SPORT1 an. Darüber hinaus gibt es ab Ende Januar wöchentlich am Freitag ab 20:15 Uhr neue Ausgaben von „Deals 4 Wheels“ zu sehen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Die jeweiligen Folgen sind wie gewohnt am Sendetag in der Mediathek auf SPORT1.de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal „SPORT1 Motor“ abrufbar.