„Maximize Sports & Entertainment“: SPORT1 launcht eigene Smart-TV-App „sport1TV“

Ismaning, 15. Dezember 2022 – Emotionale Sportmomente und großes Entertainment live und on-demand auf dem Big Screen erleben – das geht ab heute mit „sport1TV“, der neuen kostenlosen vernetzten TV-App von SPORT1: Mit „sport1TV“ können Sportfans in Deutschland Premium-Content der Multichannel-Sportplattform ganz einfach auf ihrem Smart TV abrufen – entweder in Form von Livestreams einzelner Events oder als On-Demand-Inhalt aus der stetig wachsenden Mediathek. Zum Start steht dabei besonders die Darts-WM in London im Fokus, die heute startet. „sport1TV“ bietet alle Darts-Sessions aus dem „Ally Pally“ im Livestream in HD-Qualität an und begleitet das Event mit Highlight-Videos der aktuellen und vergangener Darts-Weltmeisterschaften. Zudem gibt es Exklusiv-Inhalte wie private Interviews mit den Darts-Superstars, die nur in der neuen TV-App abrufbar sind. Ebenfalls zugreifen können Zuschauer auf Folgen verschiedener SPORT1 Erfolgsformate, darunter „Der STAHLWERK Doppelpass“ oder bekannte Motor- und Dokutainment-Sendungen, sowie auf die Zusammenfassungen der aktuellen Spiele der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga. In weiteren Entwicklungsschritten ist die Integration aller Bewegtbild-Angebote und -Inhalte in die neue Entertainment-Welt von „sport1TV“ geplant. Die TV-App ist seit heute auf Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV sowie unter www.sport1.tv verfügbar, weitere Anbieter wie SAMSUNG und LG werden folgen.