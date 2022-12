Spiele deine eigene Darts-WM gegen MvG: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen

In verschiedenen Kapiteln liefert van Gerwen in der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit all seinem Können und seiner Erfahrung ein vielseitiges Training mit in der Praxis erprobten Tipps und Tricks, um das Spiel der Kursteilnehmer zu verbessern und die Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Dabei reichen die unterschiedlichen Themen vom „Warm-Up“ und der Material-Auswahl über Trainingsmethoden und den perfekten Wurf bis hin zum richtigen Mindset als Darts-Profi. Neben dem umfassenden Wissen gewährt „Mighty Mike“ exklusive Einblicke, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Er lädt zu sich nach Hause ein, wo er seine private Trophäensammlung und sein Trainingsboard zeigt. Dazu ist auch der Schauplatz der „SPORT1 Akademie – Darts“ in van Gerwens niederländischem Heimatort Vlijmen ein ganz Besonderer: „Im Café Den Braai gehöre ich zur Einrichtung. Ich bin hier oft. Es gehört Freunden von mir. Wenn ich hier trainiere, fühle ich mich entspannt und wie zu Hause. Vor meinen Erfolgen habe ich meistens hier trainiert. Ich habe hier auch geheiratet. Dieser Ort bedeutet mir eine Menge. Deshalb habe ich ihn für die ‚Darts-Akademie‘ ausgewählt.“