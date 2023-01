Mit „Ally Pally“-Power ins Jubiläumsjahr: SPORT1 feiert im Januar 30. Geburtstag und startet mit Finalrunden der Darts-WM ins neue Jahr

Zu Beginn des neuen Jahres steht auf SPORT1 weiter die Darts-WM im Fokus: Heute live ab 13:00 Uhr steht das Viertelfinale auf dem Programm. Aus deutscher Sicht sind die Augen dabei natürlich auf den „German Giant“ Gabriel Clemens gerichtet, der sich als erster Deutscher für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat und in der Abendsession auf Gerwyn Price trifft. Am morgigen Montag beginnt die Berichterstattung inklusive Countdown zum Halbfinalabend live ab 17:00 Uhr und am Dienstag zum großen Finalabend live ab 18:00 Uhr. Neben Darts liegt der Fokus auch auf dem Start der Fußball-Bundesliga ins Jahr 2023 – unter anderem im „STAHLWERK Doppelpass“ und in „Bundesliga Pur“ am 22. Januar. Zudem erwarten die Sportfans im Januar auf den Plattformen von SPORT1 zahlreiche Liveübertragungen: zum Beispiel aus der easyCredit Basketball Bundesliga, der Volleyball-Bundesliga, im Eishockey aus der Champions Hockey League und der schwedischen Liga Svenska Hockeyligan sowie internationaler Spitzenfußball, zum Jahresauftakt unter anderem mit dem „Old Firm“-Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow am 2. Januar ab 13:25 Uhr.