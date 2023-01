SPORT1 bleibt in der „Königsklasse des Rallye-Sports“ weiter mittendrin: Alle Stationen der neuen Saison der FIA WRC am Sonntagabend in Highlights im Free-TV

Ismaning, 17. Januar 2023 – Auch in diesem Jahr ist die Rallye-Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause: Alle 13 Stationen der anstehenden Saison 2023 der FIA World Rally Championship (WRC) werden mit einstündigen Highlight-Magazinen am Sonntagabend im Free-TV präsentiert. Als Titelverteidiger und Topfavorit geht der finnische Toyota-Pilot Kalle Rovanperä an den Start. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Rallye-Fans hierzulande, denn die FIA WRC ist nach dreijähriger Abstinenz wieder in Deutschland zu Gast. Die niederbayerische Region rund um Passau ist Hauptbestandteil der Central Europe Rally, die Ende Oktober erstmals in drei Ländern ausgetragen wird. Start der Rallye-WM ist traditionell in Monte-Carlo, die Highlights des Saisonauftakts in den französischen Alpen zeigt SPORT1 am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 22:00 Uhr mit Kommentator Christian Glück, der die komplette Saison am Mikrofon begleiten wird (weitere Sendezeiten in der Übersicht).