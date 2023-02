Handball | Frauen | DHB-Pokal | Haushahn Final4

Ismaning, 15. Februar 2023 – Es ist das vorgezogene Saison-Highlight im deutschen Frauen-Handball: das Haushahn Final4 um den DHB-Pokal am 1. und 2. April in der Porsche-Arena Stuttgart – und SPORT1 ist live dabei. Deutschlands führende 360°-Sportplattform zeigt am Samstag, 1. April, live ab 15:00 Uhr das erste Halbfinale zwischen der TuS Metzingen und der SG BBM Bietigheim sowie am Sonntag, 2. April, ab 17:00 Uhr das Finale um den DHB-Pokal live im Free-TV. Das zweite Halbfinale zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und dem letztjährigen Pokalfinalisten VfL Oldenburg wird am 1. April ab 17:40 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App gestreamt ebenso wie das Spiel um Platz 3 am 2. April ab 14:25 Uhr. Insgesamt zeigt SPORT1 mehr als sechs Stunden Handball der Frauen live auf seinen Plattformen.