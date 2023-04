Countdown zur Eishockey-WM: Die sieben Vorbereitungsspiele des DEB-Teams live oder in Highlights auf SPORT1 im Free-TV

· Liveübertragung von zwei Topspielen in der WM-Vorbereitung: Das Gastspiel der deutschen Mannschaft in der Slowakei am Freitag, 28. April, live ab 17:25 Uhr und die Generalprobe gegen die USA am Dienstag, 9. Mai, live ab 19:15 Uhr auf SPORT1. Alle weiteren Partien werden in Highlights zusammengefasst

Mittendrin bei der Eishockey-WM: SPORT1 begleitet Turnier in Tampere und Riga von 12. bis 28. Mai gewohnt umfangreich und überträgt alle 64 WM-Partien live auf den SPORT1 Plattformen. Im Free-TV werden über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle deutschen Duelle sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Übertragungen begleiten Kommentator Basti Schwele, Experte Rick Goldmann und Moderatorin Jana Wosnitza

Die Finalserie in der Svenska Hockeyligan (SHL) zwischen Växjö Lakers und Skellefteå AIK ab Samstag live auf SPORT1+: Zwei deutsche Nationalspieler träumen vom Titel

Ismaning, 12. April 2023 – Der WM-Countdown läuft: Mit dem ersten Spiel gegen Tschechien startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am morgigen Donnerstag in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-WM. Selten waren die Testspiele für die DEB-Auswahl so wichtig, denn der neue Bundestrainer Harold Kreis muss kurz nach seinem Amtsantritt schnell ein schlagkräftiges Team formen. SPORT1 begleitet Deutschland auf dem Weg zur Eishockey-Weltmeisterschaft und zeigt alle sieben Vorbereitungsspiele live oder in Highlights im Free-TV, darunter die WM-Generalprobe gegen Medaillenkandidat USA am Dienstag, 9. Mai, live ab 19:15 Uhr. Darüber hinaus wird auch die Eishockey-WM, die von 12. bis 28. Mai in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) stattfindet, gewohnt umfangreich übertragen. SPORT1 zeigt alle 64 Partien des Turnieres live auf seinen Plattformen. Im Free-TV gibt es über 30 Livespiele zu sehen, darunter alle deutschen Begegnungen sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Am Mikrofon ist unter anderem wieder das bekannte On-Air-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz, dazu begleitet Moderatorin Jana Wosnitza die Übertragungen aus dem Studio.

Deutschland testet gegen Tschechien, Österreich und die USA – Eisbären mit größtem Startaufgebot

Zum Auftakt in die WM-Vorbereitung testet Deutschland in dieser Woche in Kassel und Frankfurt gegen den WM-Dritten aus dem Vorjahr Tschechien. Im ersten 27-köpfigen Aufgebot des neuen Bundestrainers Harold Kreis stehen mit Marcel Noebels, Jonas Müller, Marco Nowak, Tobias Ancicka, Manuel Wiederer und Eric Mik gleich sechs Spieler des Deutschen Meisters Eisbären Berlin. Im Lauf der Vorbereitung werden zahlreiche weitere Leistungsträger zum Kader stoßen. Darunter sind die Akteure der Teams, die noch in den Playoffs der PENNY DEL vertreten sind, und weitere bekannte Namen wie Moritz Müller von den Kölner Haien oder Dominik Kahun vom SC Bern. Darüber hinauf hoffen Kreis und Co. auf einige prominente Verstärkungen aus der NHL.

Nach den Begegnungen gegen Tschechien geht es für das DEB-Team am 20. und 22. April mit zwei Begegnungen gegen Österreich weiter. Alle vier Spiele fasst SPORT1 im Anschluss in Highlights zusammen (Sendezeiten in der Übersicht). Anschließend folgt das erste Livespiel in der WM-Vorbereitung, wenn Deutschland am Freitag, 28. April, live ab 17:25 Uhr, in der Slowakei gastiert. Nach einem weiteren Duell gegen die Slowakei wird auch die deutsche WM-Generalprobe gegen Medaillenkandidat und Gruppengegner USA in München am Dienstag, 9. Mai, live ab 19:15 Uhr auf SPORT1 übertragen.

So berichtet SPORT1 über die Eishockey-WM 2023

Von 12. bis 28. Mai findet in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 statt. SPORT1 ist beim Jahres-Highlight wie gewohnt mittendrin überträgt alle 64 WM-Spiele live auf den SPORT1 Plattformen. Im Free-TV werden über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle deutschen Partien sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Am Mikrofon ist das bekannte On-Air-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz, dazu begleitet Moderatorin Jana Wosnitza die Übertragungen aus dem Studio. Rund um die Livespiele gibt es eine umfangreiche Rahmenberichterstattung: Die täglichen Countdown- und Analyse-Sendungen beinhalten aktuelle Highlights, Experten-Talks, Beiträge und Interviews. Der deutsche WM-Auftakt gegen Schweden wird am Freitag, 12. Mai, live ab 19:15 Uhr auf SPORT1 übertragen, bereits live ab 14:30 Uhr gibt es das Eröffnungsspiel zwischen Finnland und den USA mit Countdown zu sehen. Damit stehen gleich am ersten WM-Tag sieben Livestunden Eishockey im Free-TV auf dem Programm. Die weiteren WM-Partien sind auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+, im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps oder auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra zu sehen.

Unter der Regie von Trainer Toni Söderholm schaffte Deutschland bei den vergangenen drei WM-Turnieren den Einzug ins Viertelfinale und will nun auch mit Nachfolger Harold Kreis an diese Erfolge anknüpfen. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe A, die in der neuen Nokia Arena in Tampere ausgetragen wird. Hier geht es für die DEB-Auswahl gegen Gastgeber und Titelverteidiger Finnland, die USA, Schweden, Dänemark, Frankreich, Österreich und Außenseiter Ungarn.

Wer triumphiert im Finale der Svenska Hockeyligan?

Der Pay-TV-Sender SPORT1+ hat mit der Svenska Hockeyligan (SHL) eine der besten Eishockey-Ligen der Welt im Programm. In der schwedischen Liga dreht sich alles um den begehrten Le Mat Pokal. Nun stehen die Finalspiele in der SHL an, SPORT1+ begleitet die komplette Serie zwischen Växjö Lakers und Skellefteå AIK live. Der deutsche Nationalspieler Tom Kühnhackl steht bei Skellefteå unter Vertrag und hofft auf seinen ersten Meistertitel in Schweden. Im Halbfinale setzte sich Skellefteå mit 4:2 gegen Örebro HK durch. Rivale Växjö Lakers mit dem deutschen Nationalspieler Tobias Rieder musste in der Vorsaison Färjestad BK aus Karlstad den Titel überlassen und möchte auf den Thron zurückkehren. SPORT1+ zeigt das Finalspiel 1 am Samstag live ab 15:10 Uhr (alle Sendetermine der ersten vier Partien in der Übersicht). Peter Kohl kommentiert.

Die kommenden Eishockey-Termine auf SPORT1 und SPORT1+ in der Übersicht:

SPORT1

Freitag, 14. April (Nacht von Do. auf Fr.), 0:30 Uhr Highlights

Eishockey Länderspiel: Deutschland – Tschechien, in Kassel

Kommentator: Franz Büchner

SPORT1+

Samstag, 15. April,15:10 Uhr live

SHL Finals: Växjö Lakers – Skellefteå AIK, Spiel 1

Kommentator: Peter Kohl

SPORT1

Sonntag, 16. April (Nacht von Sa. auf So.), 0:00 Uhr Highlights

Eishockey Länderspiel: Deutschland – Tschechien, in Frankfurt

Kommentator: Christoph Fetzer

SPORT1+

Montag, 17. April, 19:25 Uhr live

SHL Finals: Skellefteå AIK – Växjö Lakers, Spiel 2

Kommentator: Peter Kohl

SPORT1+

Donnerstag, 20. April, 19:25 Uhr live

SHL Finals: Växjö Lakers – Skellefteå AIK, Spiel 3

Kommentator: Peter Kohl

SPORT1

Freitag, 21. April (Nacht von Do. auf Fr.), 0:30 Uhr Highlights

Eishockey Länderspiel: Deutschland – Österreich, in Deggendorf

Kommentator: Franz Büchner

SPORT1+

Samstag, 22. April, 15:25 Uhr live

SHL Finals: Skellefteå AIK – Växjö Lakers, Spiel 4

Kommentator: Peter Kohl

SPORT1

Sonntag, 23. April (Nacht von Sa. auf So.), 0:00 Uhr Highlights

Eishockey Länderspiel: Deutschland – Österreich, in Landshut

Kommentator: Christoph Fetzer

SPORT1

Freitag, 28. April, 17:25 Uhr live

Eishockey Länderspiel: Slowakei – Deutschland, in Zilina/SVK

Kommentator: Franz Büchner

SPORT1

Sonntag, 29. April (Nacht von Sa. auf So.), 0:00 Uhr Highlights

Eishockey Länderspiel: Slowakei – Deutschland, in Trencin/SVK

SPORT1

Dienstag, 9. Mai, 19:15 Uhr live

Eishockey Länderspiel: Deutschland – USA, in München

