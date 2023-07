Deutschland misst sich mit Europas Topteams: SPORT1 zeigt die EM im 7er-Rugby ab Freitag live ab 16:30 Uhr aus Hamburg im Free-TV

Ismaning, 4. Juli 2023 – Europas Elite im olympischen 7er-Rugby trifft sich zur EM in Hamburg und SPORT1 ist mittendrin: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform zeigt die Europameisterschaft von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, live im Free-TV. Auftakt ist am Freitag live ab 16:30 Uhr. Basti Schwele moderiert, Christian „Büdi“ Blunck kommentiert. Als Experte sind Manuel Wilhelm, Ex-Rugby-Nationalspieler und Vorstand Leistungssport im Deutschen Rugby-Verband sowie die 7er-Nationalspieler Fabian Heimpel und Anjo Buckman im Einsatz. SPORT1 überträgt die Spiele der deutschen Männer live und zeigt Highlights der Partien der deutschen Frauen (alle Sendzeiten in der Übersicht). Die zwölf besten Teams Europas bei den Frauen und Männern messen sich im Sportpark Steinwiesenweg, zum ersten Mal seit 2009 findet der Wettbewerb wieder in Deutschland statt. Das Stadion wird dafür eine Kapazität von 3.000 Zuschauern vorweisen.