Die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet auf SPORT1: Der VfL Wolfsburg trifft beim Saisonauftakt auf Bayer 04 Leverkusen – am Sonntag, 17. September, live ab 15:30 Uhr

Ismaning, 28. Juli 2023 – Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und der starke Auftakt des deutschen Frauenteams gegen Marokko machen schon jetzt Lust auf die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga. SPORT1 ist mittendrin und zeigt 22 Livespiele, jetzt sind die ersten beiden Spieltage terminiert. SPORT1 wird am Sonntag, 17. September, live ab 15:30 Uhr das Top-Duell zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen im Free-TV präsentieren (Anpfiff: 16:00 Uhr). In der Folge wird der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 die Primetime am Montagabend sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr. Bereits an diesem Sonntag ist ein weiteres Highlight im Frauenfußball auf SPORT1 zu sehen – Deutschlands U19-Juniorinnen stehen im Finale der UEFA U19-Europameisterschaft, SPORT1 überträgt live ab 17:00 (Anpfiff: 17:30 Uhr).

Wolfsburg mit zehn deutschen Nationalspielerinnen bei WM vertreten

Der VfL Wolfsburg musste sich in der Vorsaison hinter Bayern München mit Platz 2 in der Frauen-Bundesliga zufriedengeben, auch die Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona schmerzt die „Wölfinnen“ noch. Umso mehr hofft der DFB-Pokalsieger mit Kapitänin Alexandra Popp gleich zu Saisonbeginn, ein Ausrufezeichen gegen Leverkusen zu setzen. Es wird zugleich ein Wiedersehen mit zahlreichen deutschen WM-Fahrerinnen: Neben Alex Popp stehen im DFB-Kader auch Torhüterin Merle Frohms, die Abwehrspezialistinnen Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich und Felicitas Rauch sowie die Mittelfeldspielerinnen Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein und Lena Oberdorf.

Bayer schloss die vergangene Spielzeit auf Platz 5 ab und hat sich für die neue Spielzeit mit Leihspielerin Karolina Vilhjalmsdottir vom FC Bayern und Cecilie Johansen von Aarhus GF aus Dänemark verstärkt. Das letzte Aufeinandertreffen mit Leverkusen entschied Wolfsburg mit 4:1 für sich.

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ab der Saison 2023/2024 live auf SPORT1

SPORT1 wird der Google Pixel Frauen-Bundesliga ab September die große Bühne im Free-TV bieten. SPORT1 zeigt ab September 22 Livespiele pro Saison, die in der Regel zur besten Sendezeit am Montagabend übertragen werden. Darüber hinaus wird Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten.

Deutschland greift im Finale der UEFA U19-EM der Frauen nach dem Titel: Endspiel am Sonntag live auf SPORT1

Die deutschen U19-Juniorinnen stehen im Finale der UEFA U19-Europameisterschaft. Den dramatischen 3:2-Sieg über Frankreich in der Verlängerung verfolgten am Donnerstagabend live auf SPORT1 280.000 Zuschauer im Schnitt (Z3+) und 510.000 Zuschauer in der Spitze. SPORT1 überträgt nun das mit Spannung erwartete Finale gegen Spanien am Sonntag live ab 17:00 Uhr (Anpfiff: 17:30 Uhr) im Free-TV. Deutschland könnte sich mit einem Sieg zum ersten Mal seit dem letzten Triumph 2011 wieder an Europas Spitze setzen. Gelingt der DFB-Auswahl von Trainerin Kathrin Peter dieser Coup? Mit insgesamt sechs EM-Titeln ist die DFB-Auswahl bereits Rekordsieger. Hartwig Thöne kommentiert, Expertin ist die aktuelle Bayern-Spielerin und österreichische Nationalspielerin Sarah Zadrazil.

Die kommenden Sendezeiten der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf SPORT1:

SPORT1

Sonntag, 17. September

15:30 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga – Vorberichte: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, 1. Spieltag

SPORT1

Sonntag, 17. September

16:00 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga – Live: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, 1. Spieltag

SPORT1

Sonntag, 17. September

18:00 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga – Analyse: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, 1. Spieltag

SPORT1

Montag, 2. Oktober

19:00 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga - Vorberichte: FC Bayern München gegen 1. FC Köln, 2. Spieltag

SPORT1

Montag, 2. Oktober

19:30 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga – Live: FC Bayern München gegen 1. FC Köln, 2. Spieltag

SPORT1

Montag, 2. Oktober

21:30 Uhr live

Google Pixel Frauen-Bundesliga - Analyse: FC Bayern München gegen 1. FC Köln, 2. Spieltag

