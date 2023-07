Hockey-Deutschland träumt vom Titel bei der Heim-Europameisterschaft: Alle Partien der Hockey-EM der Frauen und Männer ab 18. August live auf der Streamingplattform SPORT1 Extra

Das deutsche Hockeynationalteam der Damen träumt bei der EM im eigenen Land von Gold, nach dem 2. Platz bei der EM 2021 in den Niederlanden und 2019 in Belgien. In ihrer Gruppe bekommen es die „Danas“ mit Schottland, England und Irland zu tun. Auftakt für Deutschland ist am Freitag, 18. August, live ab 19:30 Uhr mit der Partie gegen Schottland ( zum Spielplan ). In Gruppe A messen sich Belgien, Italien, die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden und Spanien. Die jeweils beiden besten Teams der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Das große Finale steht am Samstag, 26. August, live ab 14:45 Uhr auf dem Programm. Angeführt von den beiden Kapitäninnen Nike Lorenz und Sonja Zimmermann will das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg alles daransetzen, wie 2021 und 2019 im Finale dabei zu sein und am Ende diesmal auch zu jubeln. Es wäre der dritte EM-Titel für die deutschen Frauen.