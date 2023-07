SPORT1 präsentiert neue Moderatorin: Katharina Kleinfeldt verstärkt On-Air-Team und feiert Premiere beim Topspiel der 2. Bundesliga am 29. Juli

Ismaning, 12. Juli 2023 – Prominenter Neuzugang für SPORT1: Katharina Kleinfeldt wechselt zu Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform. Die 30-Jährige wird künftig eine Vielzahl an Topspielen der 2. Bundesliga am Samstagabend moderieren – neben Katharina Kleinfeldt wird auch weiterhin Ruth Hofmann bei den Zweitliga-Livespielen als Moderatorin im Einsatz sein. Darüber hinaus wird Katharina Kleinfeldt ebenso wie Ruth Hofmann ab der neuen Saison in der Co-Moderationsrolle im „STAHLWERK Doppelpass“ an der Seite von Florian König zu sehen sein. Hinzu kommt für Kleinfeldt die Aufgabe als Co-Moderatorin im „Fantalk“ an der Seite von Thomas Helmer. Eines der großen Sporthighlights des Jahres wartet auf die gebürtige Hessin zudem beim Darts: Vom 15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 wird sie die Darts-WM auf SPORT1 als Moderatorin begleiten. Ihre Premiere auf SPORT1 feiert Katharina Kleinfeldt am ersten Spieltag der 2. Bundesliga – mit dem Duell Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC am Samstag, 29. Juli, live ab 19:30 Uhr (Anstoß 20:30 Uhr).