Erfolgsshow „Doppelpass on Tour“ geht ab Herbst mit Thomas Helmer, Mario Basler und vielen prominenten Gästen ins dritte Jahr und gastiert bundesweit in zahlreichen Städten

Der #Dopa auf großer Reise durch die Fußball-Republik: Auftaktveranstaltungen im November in Hessen und Franken – bundesweit stehen bis Juni 2024 über 25 Events in zahlreichen Städten auf dem Programm

SPORT1 Moderator Thomas Helmer: „Die Vorfreude steigt – auch auf die nächsten Verbalduelle mit Mario Basler!“

Das Geschenk für Fußballliebhaber: Tickets ab sofort unter www.printyourticket.de/doppelpass oder Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich

Ismaning, 31. August 2023 – Endlich kommt der „Doppelpass“ wieder zu den Fans nach Hause und macht als interaktive Bühnenshow in der Saison 2023/24 bundesweit Station in über 25 Städten: Der „Doppelpass on Tour“, die Event-Reihe zu Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1, wird seit 2021 von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Auch in der dritten Spielzeit moderiert Thomas Helmer das Bühnenprogramm mit zahlreichen prominenten Gästen. Als Stammgast wird Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern, fester Bestandteil der Runde sein. Tickets und VIP-Tickets für den „Doppelpass on Tour“ können Fußballfans unter www.printyourticket.de/doppelpass oder über die Ticket-Hotline (Tel. +49 (0)6073-722740) erwerben.

Thomas Helmer, Moderator des „Doppelpass on Tour“: „Der ‚Dopa on Tour‘ ist für mein Team und mich wie eine große Deutschland-Reise, bei der man gute alte Freunde trifft. Es macht Riesenspaß – auch weil die Zuschauer Teil des Ganzen sind, mitreden können und interaktiv etwa über ein Quiz oder andere Aktionen einbezogen werden. Bei der jüngsten Tour hatten wir viele ausverkaufte Shows, da kribbelt es wie an einem Bundesliga-Spieltag. Jetzt steigt die Vorfreude – auch auf die nächsten Verbalduelle mit Mario Basler! Wir können versprechen, dass wir uns nicht schonen werden.“

Auftakt-Events in Hessen und Franken mit vielen „Local Heroes“ – unter anderem mit Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann und FCN-Torhüter Christian Mathenia

Der Auftakt der neuen Reihe steht am Montag, 13. November, im Bürgerhaus Mörfelden an – mit Moderator Thomas Helmer, den SPORT1 Experten Mario Basler und Maik Franz sowie den Gästen Peter Niemeier und Marco „Toni“ Sailer, Stürmer-Legende des SV Darmstadt 98.

Einen Tag später geht es in den Mainfrankensälen Veitshöchheim weiter. Neben Moderator Thomas Helmer, Mario Basler und Maik Franz werden Sport-Kommentator Jörg Dahlmann und Sebastian Neumann (Sportdirektor Würzburger Kickers) als Gäste vor Ort sein.

Anschließend kommt der „Doppelpass on Tour“ am 15. November in die Dr. Stammberger Halle von Kulmbach. Moderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler begrüßen als Gäste Jörg Dahlmann, den früheren Nürnberger Stürmer-Star Martin Driller und Christian Mathenia, Torhüter des 1. FC Nürnberg.

Viele weitere Shows folgen bis zum Sommer 2024 (siehe Veranstaltungstermine in der Übersicht). Tickets und VIP-Tickets sind unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. +49 (0)6073-722740) erhältlich – auch als gelungene Geschenküberraschung für alle Fußballbegeisterten. Die VIP-Tickets enthalten Fotos und Autogramme von den Talkgästen, SPORT1 Experte Mario Basler und Moderator Thomas Helmer, das Original-„Phrasenschwein“ aus dem „Doppelpass“ als Geschenk, beste Plätze und einen früheren Einlass.

Unterhaltsame Reise durch die Fußball-Historie mit Fußballstars und prominenten Gästen

„Doppelpass on Tour“ nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs. Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt Thomas Helmer auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalem Bezug zum Veranstaltungsort. Mit ihnen wird er in der rund zweistündigen interaktiven Bühnenshow leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt plaudern – und natürlich auch das Publikum mit in die Talkrunde einbeziehen: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen.

Die Veranstaltungstermine „Doppelpass on Tour“ Saison 2023/24 in der Übersicht:

Montag, 13. November

Beginn: 20:00 Uhr

Mörfelden | Bürgerhaus

Moderator: Thomas Helmer

Experten: Mario Basler, Maik Franz

Gäste: Peter Niemeier, Marco „Toni“ Sailer

Dienstag, 14. November

Beginn: 20:00 Uhr

Veitshöchheim | Mainfrankensäle

Moderator: Thomas Helmer

Experten: Mario Basler, Maik Franz

Gäste: Jörg Dahlmann, Sebastian Neumann

Mittwoch, 15. November

Beginn: 20:00 Uhr

Kulmbach | Dr. Stammberger Halle

Moderator: Thomas Helmer

Experte: Mario Basler

Gäste: Jörg Dahlmann, Martin Driller, Christian Mathenia

Montag, 4. Dezember

Beginn: 20:00 Uhr

Neunkirchen | Neue Gebläsehalle

Moderator: Thomas Helmer

Experte: Mario Basler

Gäste: Horst Steffen, Martin Quast

Dienstag, 5. Dezember

Beginn: 20:00 Uhr

Landau | Festhalle

Moderator: Thomas Helmer

Experte: Mario Basler

Gäste: Benjamin Auer, Hans-Peter Briegel, Martin Quast

Mittwoch, 6. Dezember

Beginn: 20:00 Uhr

Sinsheim | Dr.-Sieber-Halle

Moderator: Thomas Helmer

Experte: Mario Basler

Gäste: Alexander Rosen, Kevin Gerwin, Martin Quast

Montag, 15. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Ibbenbüren | Bürgerhaus

Dienstag, 16. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Bielefeld | Stadthalle

Mittwoch, 17. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Paderborn | PaderHalle

Montag, 29. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Berlin | Fontane-Haus

Dienstag, 30. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Magdeburg | AMO Kulturhaus

Mittwoch, 31. Januar

Beginn: 20:00 Uhr

Wolfenbüttel | Lindenhalle

Montag, 26. Februar

Beginn: 20:00 Uhr

Oberursel | Stadthalle

Dienstag, 27. Februar

Beginn: 20:00 Uhr

Limburg | Stadthalle

Mittwoch, 28. Februar

Beginn: 20:00 Uhr

Stadtallendorf | Stadthalle

Montag, 18. März

Beginn: 20:00 Uhr

Alsdorf | Stadthalle

Dienstag, 19. März

Beginn: 20:00 Uhr

Mönchengladbach | RED BOX am SparkassenPark

Mittwoch, 20. März

Beginn: 20:00 Uhr

Duisburg | Glückauf-Halle

Montag, 22. April

Beginn: 20:00 Uhr

Gladbeck | Mathias-Jakobs-Stadthalle

Dienstag, 23. April

Beginn: 20:00 Uhr

Oberhausen | Luise Albertz Halle

Mittwoch, 24. April

Beginn: 20:00 Uhr

Münster-Hiltrup | Stadthalle

Montag, 13. Mai

Beginn: 20:00 Uhr

Leipzig | Haus Leipzig

Dienstag, 14. Mai

Beginn: 20:00 Uhr

Limbach-Oberfrohna | Stadthalle

Mittwoch, 15. Mai

Beginn: 20:00 Uhr

Aue | Kulturhaus

Mittwoch, 5. Juni

Beginn: 20:00 Uhr

Neu-Ulm | Edwin Scharff Haus

Donnerstag, 6. Juni

Beginn: 20:00 Uhr

Gersthofen | Stadthalle

Freitag, 7. Juni

Beginn: 20:00 Uhr

Aalen | Stadthalle

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1210