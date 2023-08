Saisonstart für den „Der STAHLWERK Doppelpass“: Deutschlands Fußballtalk Nr. 1 begrüßt Andreas Rettig als Stargast zur Diskussion über den Supercup und den DFB-Pokal – Ruth Hofmann feiert Comeback als Co-Moderatorin

„Der STAHLWERK Doppelpass“ startet am Sonntag live ab 11:00 Uhr in die neue Saison: Talkrunde mit Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig, Matthias Opdenhövel, Matthias Brügelmann, Georg Holzner sowie dem SPORT1 Experten Stefan Effenberg

Ismaning, 9. August 2023 – Endlich wieder #Dopa: „Der STAHLWERK Doppelpass“ startet an diesem Wochenende parallel zum Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig und der 1. Runde des DFB-Pokals in seine 29. Saison – am Sonntag, 13. August, live ab 11:00 Uhr im Free-TV, im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App sowie der TV-App sport1TV . Co-Moderatorin Ruth Hofmann wird dabei an der Seite von Moderator Florian König ihr Comeback in Deutschlands populärstem Fußballtalk geben.

Andreas Rettig am Sonntag zu Gast beim Dopa-Saisonauftakt

Im „STAHLWERK Doppelpass“ ist zum Auftakt Andreas Rettig, Ex-DFL-Geschäftsführer sowie früherer Manager bei u.a. SC Freiburg, 1. FC Köln und FC Augsburg, zu Gast. Zur Talkrunde im Hilton Munich Airport Hotel gehören auch Matthias Opdenhövel (ProSiebenSat.1), Matthias Brügelmann (Bild) und Georg Holzner (kicker) sowie SPORT1 Experte Stefan Effenberg. Diskutiert wird unter anderem über die Fragen: Wie präsentiert sich der FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig? Wie tritt Borussia Dortmund zum Start in den DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz auf und wie sind die bisherigen Bewegungen auf dem Transfermarkt einzuordnen?

Moderator Florian König sagt vor dem „Doppelpass“-Start: „Endlich wieder Dopa – die Vorfreude auf meine dritte Dopa-Saison wächst von Tag zu Tag. Wir starten gleich mit hochkarätigen Gästen und einer starken Themenlage, dem Supercup, dem FC Bayern und natürlich dem DFB-Pokal. Außerdem freue ich mich sehr auf die Rückkehr von Ruth Hofmann und auf unseren Neuzugang Katharina Kleinfeldt.“

„Der STAHLWERK Doppelpass“ steht kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Ruth Hofmann mit Vorfreude auf Dopa-Rückkehr

„Mit manchen Sendungen bleibt man einfach verbunden, ähnlich wie mit seinem Heimatverein. Der Doppelpass war über mehrere Jahre mein sonntägliches Wohnzimmer und ich freue mich darauf zurückzukehren. Mit Florian König durfte ich bereits ein paar Kostproben als Co-Moderatorin bekommen. Wir werden den Zuschauern wie gewohnt einen unterhaltsamen Fußballtalk liefern. Meine Wochenenden variieren ab jetzt zwischen den Topspiel-Stadien der 2. Liga und dem Dopa-Studio. Super Mischung, ich kann es kaum erwarten!“, erklärt Ruth Hofmann, die in der neuen Saison ebenso wie SPORT1 Neuzugang Katharina Kleinfeldt regelmäßig in der Co-Moderationsrolle von Deutschlands beliebtestem Fußballtalk am Sonntagmorgen zu sehen sein wird. Ruth Hofmann wird zudem am Samstag, 19. August, das Zweitliga-Topspiel Hamburger SV gegen Hertha moderieren.

DFB-Pokal: SPORT1 zeigt die besten Szenen und Tore der 1. Runde

Pokalsensationen, spannende Fights und Entscheidungen in Verlängerung und Elfmeterschießen: Die Highlights des DFB-Pokals gibt es passend zu jeder Runde ab der neuen Saison auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. So werden am kommenden Sonntag um 09:00 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr die Höhepunkte der 1. Runde präsentiert – unter anderem mit den Partien TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund und Viktoria Köln gegen Werder Bremen. Am Dienstag folgen ab 20:15 Uhr die besten Szenen der weiteren Partien, unter anderem der Begegnungen VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln und Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV.

