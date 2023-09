Alle Infos zu Europas Königsklasse und den deutschen Klubs: Der „Fantalk“ zum Start in die Champions-League-Saison am Dienstag und Mittwoch live ab 20:15 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 18. September 2023 – Der erste Gruppenspieltag der UEFA Champions League hat es in sich: Paris Saint-Germain misst sich mit Borussia Dortmund, der FC Bayern empfängt zum großen Klassiker Manchester United und Union Berlin darf zur Premiere in der Königsklasse bei Real Madrid antreten. Somit heißer Diskussionsstoff für den „Fantalk“ auf SPORT1, der sich natürlich auch der Partie des deutschen Starters RB Leipzig – bei den Young Boys Bern gefordert – widmet. Pünktlich zum Auftakt der Champions League zeigt SPORT1 am Dienstag und Mittwoch jeweils live ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der „Fantalk“ ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen. Moderator Thomas Helmer führt durch die Runde, neu an seiner Seite ist Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt. Über alle Spielszenen klärt zudem wie gewohnt Hartwig Thöne das Publikum auf.