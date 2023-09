Deutsche Free-TV-Premiere für die World Padel Tour: SPORT1 bringt weltweiten Trendsport Padel in Kooperation mit CUPRA erstmals live auf die große Fernsehbühne und seine Digital- und Social-Media-Plattformen

SPORT1 schließt umfangreiche Medienkooperation mit der World Padel Tour und berichtet ab diesem Wochenende live und in Highlights von der aktuellen Saison

Ismaning, 1. September 2023 – Die World Padel Tour kommt nach Deutschland – und SPORT1 präsentiert die German Padel Open in Düsseldorf live auf allen Plattformen: SPORT1 bringt die World Padel Tour als deutsche Free-TV-Premiere im September erstmals auf die große Fernsehbühne. Die führende Multichannel-Sportplattform im deutschsprachigen Raum überträgt die German Padel Open im Düsseldorfer CASTELLO vom 27. September bis zum Finale am 1. Oktober live im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de, den SPORT1 Apps und seiner TV-App sport1TV sowie auf seinen Social-Media-Kanälen bei YouTube und Facebook. Moderatorin Katharina Kleinfeldt präsentiert die German Padel Open live aus Düsseldorf, die Kommentatoren Basti Schwele und Marcel Seufert sowie Experte Christian Böhnke begleiten das Turnier am Mikro. CUPRA wird in die Berichterstattung auf SPORT1 im Rahmen einer Vermarktungskooperation mit SPORT1 Business als Exklusiv-Presenter integriert. CUPRA engagiert sich in Deutschland bereits als Mobilitätspartner des Deutschen Padel Verbandes (DPV) und der Nationalmannschaften und wirbt mit den deutschen Top-Spieler:innen als Markenbotschafter:innen. Zudem ist die Automarke Partner der CUPRA German Padel Series (GPS), der offiziellen Turnierserie des Deutschen Padel Verbandes. Ebenfalls verfügt CUPPRA mittlerweile über ein flächendeckendes Sponsoring lokaler Padelcourts, die über die lokalen CUPRA Garagen aktiviert werden.

Partnerschaft mit CUPRA umfasst Exklusiv-Presenting und weitere Integrationen

Die Partnerschaft mit dem Automobilhersteller CUPRA umfasst über das Exklusiv-Presenting der Liveübertragung und Programmtrailer im TV und der Livestreams auf den Digital- und Social-Media-Kanälen hinaus unter anderem auch die Integration in eine Liveschalte in den „STAHLWERK Doppelpass“ beim Finaltag am 1. Oktober sowie Branded Posts im redaktionellen Umfeld auf den reichweitenstarken Instagram- und Facebook-Kanälen von SPORT1. Zudem erfahren User in einem Advertorial mehr über das umfangreiche Engagement von CUPRA in der Sportart Padel. Im Fokus des Presenting-Pakets der spanischen Challenger-Brand steht der vollelektrische CUPRA Born.

Über die German Padel Open hinaus wird SPORT1 im Rahmen einer neu geschlossenen Medienpartnerschaft über die World Padel Tour berichten: In der kostenlosen TV-App sport1TV werden bereits ab diesem Wochenende weitere in dieser Saison auf dem Programm stehende Events live und in Highlights übertragen. Vor den German Padel Open stehen die Turniere in Finnland an diesem Wochenende und in Madrid Mitte September auf dem Programm (siehe Sendezeiten in der Übersicht). Im Anschluss an die German Padel Open folgen bis zum Saisonabschluss Mitte Dezember noch die Veranstaltungen auf Menorca, in Buenos Aires und zum Abschluss das Master Final in Barcelona.

Globaler Trendsport Padel – vier Spieler:innen, ein Ball und jede Menge Action: Die Padel-Weltelite macht in Düsseldorf Station

Padel ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart – auch in Deutschland wird der Trendsport immer populärer und fast täglich werden neue Courts eröffnet. Padel kombiniert Elemente aus Tennis, Squash und Badminton und wird auf einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen Court gespielt. Die Sportart hat ihre Wurzeln in Lateinamerika und wird immer im Doppel gespielt, die Zählweise entspricht der beim Tennis.

2023 finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt. Die German Padel Open in Düsseldorf sind dabei das erste und einzige Turnier auf deutschem Boden. Neben Düsseldorf macht die Tour auch in Metropolen wie Madrid, Buenos Aires und Wien Station. Bekanntgegeben wurde die Deutschland-Premiere der World Padel Tour im Mai 2023 im Rahmen der Digital-Messe OMR in Hamburg vom Deutschen Tennis Bund, dem Joint Venture aus WWP-Group und e|motion und der Düsseldorfer Stadttochter D.SPORTS.

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „Padel-Tennis ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart und gewinnt auch in Deutschland immer mehr Fans. Zusammen mit der World Padel Tour und unserem gemeinsamen Partner CUPRA bringen wir den Sport jetzt auch im deutschsprachigen Raum mit einer umfassenden Berichterstattung auf die große mediale Bühne. Besonders freuen wir uns auf die Übertragung der German Padel Open in Düsseldorf: Mit der Premiere dieses Heim-Events wird das Interesse an Padel hierzulande noch weiter steigen.“

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

sport1TV

Freitag, 1. September

09:00 Uhr live

World Padel Tour

Finland Padel Open, Tampere, Viertelfinale, 1. Session

sport1TV

Freitag, 1. September

15:00 Uhr live

World Padel Tour

Finland Padel Open, Tampere, Viertelfinale, 2. Session

sport1TV

Samstag, 2. September

11:00 Uhr live

World Padel Tour

Finland Padel Open, Tampere, Halbfinale, 1. Session

sport1TV

Samstag, 2. September

17:00 Uhr live

World Padel Tour

Finland Padel Open, Tampere, Halbfinale, 2. Session

sport1TV

Sonntag, 3. September

13:00 Uhr live

World Padel Tour

Finland Padel Open, Tampere, Finale

sport1TV

Freitag, 15. September

10:00 Uhr live

World Padel Tour

Madrid Master, Viertelfinale

sport1TV

Samstag, 16. September

10:00 Uhr live

World Padel Tour

Madrid Master, Halbfinale

sport1TV

Sonntag, 17. September

10:00 Uhr live

World Padel Tour

Madrid Master, Finale

SPORT1, sport1TV

Mittwoch, 27. September

16:00 Uhr live (Free-TV), 11:00 Uhr live (sport1TV)

World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf, Qualifikation, Zwischenrunde

SPORT1, sport1TV

Donnerstag, 28. September

16:00 Uhr live (Free-TV), 11:00 Uhr live (sport1TV)

World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf, Achtelfinale

SPORT1, sport1TV

Freitag, 29. September

16:00 Uhr live (Free-TV), 11:00 Uhr live (sport1TV)

World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf, Viertelfinale

SPORT1, sport1TV

Samstag, 30. September

11:00 Uhr live

World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf, Halbfinale

sport1TV

Sonntag, 1. Oktober

11:00 Uhr live

World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf

Finale

SPORT1

Sonntag, 1. Oktober

15:00 Uhr

Highlights World Padel Tour

German Padel Open, Düsseldorf

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Sport1 GmbH

Michael Röhrig ⅼ Mathias Frohnapfel

Communication

Tel.: +49 (0) 89 96 066 1210