Kickoff #FrauenFuerFussball – Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball stärken: SPORT1 startet als Medienpartner des DFB nach Start der Frauen-Bundesliga Bewegung zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs

Ismaning, 2. Oktober 2023 – Neue Bewegung für Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball: Nach dem Start der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat SPORT1 als neuer Medienpartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heute die Bewegung #FrauenFuerFussball gestartet. Ziel der Bewegung, die auch vom DFB unterstützt wird, ist die nachhaltige Förderung von Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball. Mit #FrauenFuerFussball werden ab sofort Initiativen zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs unterstützt – zum Start Futbalo Girls, Mädchen an den Ball, KickIn! ⅼ Inklusion Fußball und Scoring Girls. Für diese gemeinsame Mission sind zum Launch von #FrauenFuerFussball bereits prominente Patinnen und große Marken mit an Bord, darunter Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw, und Melanie Steinhilber, Director Markets und Mitglied der Geschäftsleitung der uhlsport GmbH. Auf www.frauenfuerfussball.com können interessierte Patinnen, Unternehmen und Institutionen Teil der Bewegung werden und für ihr gemeinsames Anliegen auch die Reichweite von SPORT1 als führender Multichannel-Sportplattform im deutschsprachigen Raum nutzen. Die Google Pixel Frauen-Bundesliga überträgt SPORT1 seit dieser Saison live auf seinen Kanälen und zeigt 22 Top-Spiele pro Saison, die in der Regel zur besten Sendezeit am Montagabend im Free-TV übertragen werden. Heute Abend steht die Partie zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln live ab 19:00 Uhr auf dem Programm, inklusive Vorstellung von #FrauenFuerFussball in der Vorberichterstattung. Darüber hinaus wird SPORT1 die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV, auf SPORT1.de, der SPORT1 App, der TV-App sport1TV, seinen Audio-Angeboten und Social-Media-Kanälen begleiten.