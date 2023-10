Saisonstart für die Volleyball Bundesliga der Frauen mit dem Topduell Dresdner SC gegen SC Potsdam am Samstag live ab 17:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 6. Oktober 2023 – Das Warten hat ein Ende: Die Volleyball Bundesliga der Frauen ist zurück. Die besten Klubs Deutschlands starten am heutigen Freitag in die neue Saison, SPORT1 ist im Free-TV und auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra ( sport1extra.de ) mittendrin. Bis zu 34 Spiele der 1. Bundesliga Frauen zeigt SPORT1 live im Free-TV, alle Partien bietet SPORT1 Extra seinen User:innen.

Im Free-TV bildet das Prestigeduell zwischen dem Dresdner SC und dem Meisterschaftszweiten SC Potsdam am morgigen Samstag, 7. Oktober, live ab 17:00 Uhr den Auftakt in die neue Spielzeit. Besondere Brisanz bietet die Partie, weil mit Libera Aleksandra Jegdić und Außenangreiferin Hester Jasper zwei Spielerinnen zum Aufgebot von DSC-Coach Alexander Waibl gehören, die in der Vorsaison großen Anteil an den Erfolgen der Potsdamerinnen hatten. Einen weiteren Höhepunkt bildet der Palmberg Supercup zwischen dem DVV-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin und Meister Allianz MTV Stuttgart am Sonntag, 15. Oktober, live ab 16:55 Uhr auf SPORT1. Austragungsort ist diesmal die Rostocker StadtHalle. Das On-Air-Team in Dresden und Rostock besteht aus Kommentator Dirk Berscheidt und Moderatorin Katharina Hosser.