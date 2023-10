SPORT1 stellt Reporterteam neu auf: Stefan Kumberger wird neuer Chefreporter für den FC Bayern und die Nationalmannschaft

„Die Rückkehr zu SPORT1 bedeutet Aufbruch und Anpacken zugleich. In einer nicht einfachen Medienzeit bietet gerade SPORT1 mit seinem multimedialen Ansatz große Zukunftsvisionen und Chancen“, erklärt Stefan Kumberger. „Mit meiner Erfahrung und meinem Herzblut möchte ich mit neuen Ideen und Input die Marke SPORT1 stärken und positionieren. Die Berichterstattung rund um den FC Bayern und die Nationalmannschaft werde ich mit großer Leidenschaft und der nötigen Seriosität angehen.“

sport1TV zeigt die Trendsportart Padel live aus Menorca: Die World Padel Tour ab Freitag 09:30 Uhr in der kostenlosen TV-App

Julian Meißner, Director News von SPORT1: „Mit Stefan Kumberger gewinnen wir unseren Wunschkandidaten und einen ausgewiesenen Multimedia-Profi, der die SPORT1 DNA in sich trägt. Mit ihm an der Spitze unseres neu formierten Reporterteams werden wir weiter unseren Anspruch verfolgen, federführend in der Berichterstattung rund um den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft zu sein.“