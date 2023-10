SPORT1+ und SPORT1 Extra bieten zwei absolute Sport-Highlights: Die MLB World Series und das Finale der Copa Libertadores live

Ismaning, 25. Oktober 2023 – Die Endspieltickets für die MLB World Series und die Copa Libertadores sind vergeben und der Pay-TV-Sender SPORT1+ und die Multisport-Streaming Plattform SPORT1 Extra sind bei zwei der größten Sportereignisse der Welt live dabei. In der Nacht auf Mittwoch machten die Arizona Diamondbacks den Einzug in die World Series der Major League Baseball (MLB) klar, ihr Gegner im Kampf um den Titel in der besten Baseball-Liga der Welt sind die Texas Rangers. SPORT1+ und SPORT1 Extra begleiten die World Series und zeigen alle Spiele live, Auftakt ist mit Game 1 in der Nacht von Freitag auf Samstag live ab 02:00 Uhr, wenn die Rangers Heimrecht genießen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Packende Szenen und große Emotionen verspricht auch das Finale um die Copa Libertadores, in dem sich Fluminense Rio de Janeiro und die Boca Juniors am Samstag, 4. November, live ab 20:55 Uhr gegenüberstehen. Die beiden SPORT1 Plattformen sind auch hier mittendrin, Christoph Fetzer kommentiert.