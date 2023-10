sport1TV zeigt die Trendsportart Padel live aus Menorca: Die World Padel Tour ab Freitag 09:30 Uhr in der kostenlosen TV-App

Ismaning, 24. Oktober 2023 – Heiße Phase bei der World Padel Tour: Nach den German Padel Open in Düsseldorf ist nun ab Freitag, 27. Oktober, live ab 09:30 Uhr auch das Turnier auf Menorca auf der kostenlosen TV-App sport1 TV zu sehen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Die Viertelfinalspiele bilden den Auftakt, insgesamt gibt es 24 Live-Stunden der neuen Trendsportart zu sehen. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird Padel im Anschluss auch beim abschließenden Master Finale in Barcelona (15. bis 17. Dezember) umfangreich live begleiten. Damit nimmt SPORT1 in Bezug auf die Sportart, die rasant an Fans gewinnt, in Deutschland eine Vorreiterrolle ein.

Das Turnier auf Menorca

Padel genießt in Spanien und auf den Balearen großes Ansehen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Turnier auf Menorca mit zahlreichen spanischen Stars der Szene. Im Vorjahr gewann das spanische Duo Gemma Triay Pos und Alejandra Salazar Bengoechea die Konkurrenz bei den Frauen, bei den Männern waren die Spanier Alejandro Galan Roman und Juan Lebron Chincoa siegreich. In diesem Jahr starten bei den Frauen Ariana Sanchez Fallda und Paula Josemaria Martin, die zuletzt auch das Turnier in Amsterdam für sich entschieden, als Favoritenduo – ebenfalls aus Spanien. Bei den Männern haben aktuell Augustin Tapia (Argentinien) und sein Spielpartner Arturo Coello Manso (Spanien) in diesem Jahr die meisten Punkte geholt. Die Argentinier Martin Di Nenno und Franco Stupaczuk, die Sieger des Turniers in Amsterdam, werden ihnen erneut Paroli bieten. Die Form spricht aktuell für die „Superpibes“, die fünf der letzten sechs Turniere gewannen, an denen sie teilnahmen, während Tapia/Manso zuletzt ein wenig außer Tritt schienen.

Das ist der globale Trendsport Padel

Padel ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart – auch in Deutschland wird der Trendsport immer populärer und fast täglich werden neue Courts eröffnet. Padel kombiniert Elemente aus Tennis, Squash und Badminton und wird auf einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen Court gespielt. Die Sportart hat ihre Wurzeln in Lateinamerika und wird immer im Doppel gespielt, die Zählweise entspricht der beim Tennis. 2023 finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt.

Die Sendezeiten auf sport1 TV:

Freitag, 27. Oktober, 09:30 Uhr live

World Padel Tour

Menorca Open 1000, Viertelfinals, 1. Session

Freitag, 27. Oktober, 15:30 Uhr live

World Padel Tour

Menorca Open 1000, Viertelfinals, 2. Session

Samstag, 28. Oktober, 10:00 Uhr live

World Padel Tour

Menorca Open 1000, Halbfinals, 1. Session

Samstag, 28. Oktober, 16:00 Uhr live

World Padel Tour

Menorca Open 1000, Halbfinals 2. Session

Sonntag, 29. Oktober, 10:00 Uhr live

World Padel Tour

Menorca Open 1000, Finals

