Termin fix: SPORT1 zeigt Montagabendspiel der Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt am 6. November live im Free-TV

Ismaning, 9. Oktober 2023 – Die Ansetzungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga für den 6. Spieltag stehen fest: SPORT1 ist mittendrin und zeigt am Montag, 6. November, das Duell zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt live ab 19:00 Uhr im Free-TV (Anpfiff: 19:30 Uhr). Bereits am heutigen Montag überträgt Deutschlands führendende Multichannel-Sportplattform live ab 19:00 Uhr das Duell TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen im Free-TV. Hoffenheim glückte der Saisonstart mit zwei Siegen. Gegner Leverkusen, vergangene Spielzeit auf Platz 5 gelandet, konnte gegen Hoffenheim zuletzt keinen Punkt holen, hat sich aber zur neuen Saison namhaft verstärkt unter anderem mit Leihspielerin Karolina Vilhjalmsdottir vom FC Bayern und Cecilie Johansen von Aarhus GF aus Dänemark. Christina Rann kommentiert, Lili Engels moderiert, als Expertin ist Lena Goeßling, Ex-Spielerin des VfL Wolfsburg und Olympiasiegerin von 2016 sowie Europameisterin von 2013, dabei (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Für Werder und Frankfurt ist das Match am 6. November das erste Montagabendspiel in der Frauen-Bundesliga. In der Vorsaison etablierte sich Eintracht Frankfurt in der Spitzengruppe und landete auf Platz 3, die Bremerinnen schlossen die Tabelle auf Platz 8 ab. In der aktuellen Spielzeit haben beide Klubs drei Punkte auf dem Konto. Die vergangenen beiden Duelle in der Bundesliga gingen an Frankfurt, kann Werder am 6. November nun den Trend brechen?