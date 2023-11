„Der STAHLWERK Doppelpass“ erzielt Saisonbestwert: Mehr als eine Million Zuschauer in der Spitze verfolgen Deutschlands beliebtesten Fußballtalk live auf SPORT1

Ismaning, 6. November 2023 – „Der STAHLWERK Doppelpass“ hat mit dem Fußballtalk nach dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München einen neuen Saisonbestwert erzielt: 810.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und 1,02 Millionen Zuschauer in der Spitze waren am Sonntag live dabei. Der Marktanteil lag bei starken 7,3 Prozent bei Zuschauern Gesamt. Ein sehr guter Wert kam im Bereich Marktanteil Männer 14-49 Jahre (M14-49) mit 11,3 Prozent hinzu, in der Gruppe M14-59 wurden hervorragende 10,7 Prozent Marktanteil erreicht. Der Livestream des „Dopa“, inklusive „Countdown Doppelpass“, erzielte insgesamt rund 200.000 Aufrufe.

Nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern in Dortmund diskutierten Moderator Florian König und Co-Moderatorin Ruth Hofmann in Deutschlands beliebtestem Fußballtalk am Sonntag mit Jürgen Kohler, Ex-Spieler von Dortmund und Bayern sowie Weltmeister von 1990, und dem Sportlichen Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter Peter Sippel. Per Liveschalte wurde zudem Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05, eingebunden. Zur Talkrunde gehörten auch Sven Pistor (WDR), Frank Linkesch (kicker) und die SPORT1 Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler.