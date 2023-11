Spieltage 16 bis 18 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt Osnabrück gegen St. Pauli, das Nordderby Kiel gegen Hannover und großes Traditionsduell Schalke gegen HSV live im Free-TV

16. Spieltag: VfL Osnabrück – FC St. Pauli am Samstag, 9.Dezember, live ab 20:30 Uhr, Countdown ab 19:30 Uhr

17. Spieltag: Holstein Kiel – Hannover 96 am Samstag, 16. Dezember, live ab 20:30 Uhr, Countdown ab 19:30 Uhr

18. Spieltag: FC Schalke 04 – Hamburger SV am Samstag, 20. Januar, live ab 20:30 Uhr, Countdown ab 19:30 Uhr

Ismaning, 9. November 2023 – Die Spieltage 16 bis 18 der 2. Bundesliga sind terminiert und damit steht auch fest, welche Top-Partien SPORT1 am Samstagabend vom 9. Dezember bis zum 20. Januar zeigt. Am 16. Spieltag ist zum ersten Mal in dieser Saison Aufsteiger VfL Osnabrück zu sehen, der sich am Samstag, 9. Dezember, mit dem aktuellen Spitzenreiter FC St. Pauli misst, ehe eine Woche später das Nordderby Holstein Kiel gegen Hannover 96 folgt. Der Countdown startet jeweils live ab 19:30 Uhr (Anpfiff um 20:30 Uhr). Die Rückrunde beginnt mit einem ganz großen Traditionsduell, wenn Bundesligaabsteiger Schalke 04 am Samstag, 20. Januar, gegen den HSV antritt, der in dieser Saison unbedingt die Rückkehr in die erste Liga schaffen will (alle Sendetermine in der Übersicht).

Hertha gegen den Karlsruher SC gefordert

Bereits an diesem Samstag zeigt SPORT1 live ab 19:30 Uhr das Match Hertha BSC gegen den Karlsruher SC. Beide Teams stehen im Moment deutlich schlechter in der Tabelle da, als ihre Ansprüche sind. Zumindest gab es aber jüngst für den Bundesliga-Absteiger Hertha, inklusive DFB-Pokal, zwei Siege und ein Remis in den vergangenen drei Spielen. SPORT1 meldet sich mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Oliver Forster und als Experte Ex-Herthaner Maik Franz am Samstag ab 19:30 Uhr zum Countdown, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

So präsentiert SPORT1 das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2023/24 überträgt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist neben dem Topspiel der Frauen-Bundesliga am Montagabend, das ebenfalls auf SPORT1 übertragen wird, das einzige wöchentliche Livespiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und auf der TV-App sport1TV. Moderatorin Katharina Kleinfeldt beziehungsweise Ruth Hofmann präsentieren die Liveübertragungen der 2. Bundesliga mit großer Expertise und Leidenschaft. Als Kommentatoren sind Markus Höhner beziehungsweise Oliver Forster im Einsatz. Darüber hinaus greift SPORT1 für die Livespiele auf eine Riege hochkarätiger Experten zurück, darunter Martin Harnik, Ex-Profi des Hamburger SV, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer, der Weltmeister von 1990 Olaf Thon und Maik Franz, u.a. Ex-Profi in Magdeburg, Karlsruhe, Berlin und Frankfurt.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen ab 08:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ zu sehen. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

Die kommenden Sendezeiten des Topspiels der 2. Bundesliga auf den SPORT1 Plattformen:

Samstag, 11. November, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

Hertha BSC – Karlsruher SC,

13. Spieltag

Samstag, 25. November, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

Fortuna Düsseldorf – Schalke 04,

14. Spieltag

Samstag, 2. Dezember, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern,

15. Spieltag

Samstag, 9. Dezember, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

VfL Osnabrück – FC St. Pauli,

16. Spieltag

Samstag, 16. Dezember, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

Holstein Kiel – Hannover 96,

17. Spieltag

Samstag, 20. Januar, 19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr)

2. Bundesliga Topspiel

FC Schalke 04 – Hamburger SV,

18. Spieltag

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244