„SPORT1 Motor“ startet durch: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform launcht in Kooperation mit Samsung TV Plus ihren ersten FAST Sender

· Andreas Gerhardt, Chief Distribution Officer SPORT1: „Mit unserem ersten FAST Sender erweitern wir unsere Multiplattformstrategie und haben mit Samsung TV Plus dafür einen sehr starken Partner zum Start gefunden.“

Ismaning, 17. November 2023 – Tempo- und actionreich – SPORT1 startet ab sofort ersten eigenen FAST Sender SPORT1 Motor mit ganz viel PS-Power: Die besten Auto-Dokutainment-Formate, dazu Stories rund um Luxus-Sportwagen und packende Reportagen beispielsweise zur Elektromobilität – das bietet der neue FAST Sender SPORT1 Motor. Für SPORT1 ist es eine Premiere: In Kooperation mit Samsung TV Plus launcht Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform ihren ersten FAST Sender. FAST steht für „Free Ad Supported Streaming TV“ und setzt mit seinem kostenlosen Paket zur Welt der Motoren voll auf die Bedürfnisse der Autofans. SPORT1 stellt dafür Erfolgsformate wie „Die PS Profis – Mehr Power aus dem Pott“ und „Autoperlen“ und weitere Formate wie „Car Maniac“ und „Triebwerk“ dem TV-Streaming-Anbieter Samsung TV Plus zur Verfügung. Der neue Sender richtet sich an alle Samsung Smart TV- und Galaxy-Geräte-Benutzer über die kostenlose App Samsung TV Plus.

Benedikt Frey, Samsung TV Plus Lead DACH: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SPORT1, einer der wichtigsten Verbrauchermarken im deutschen Sportübertragungsumfeld, und den Start ihres brandneuen FAST Kanals auf Samsung TV Plus. Samsungs Ziel ist es, alle Zielgruppen und Genres anzusprechen, und mit dem Start von SPORT1 auf Samsung TV Plus gewinnen wir Motorsport-Inhalte von höchster Qualität für unsere Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“

Andreas Gerhardt, Chief Distribution Officer SPORT1: „Wir haben die Entwicklung der FAST Sender genau beobachtet und sind überzeugt, dass ein Markteintritt hier auch für uns erfolgsversprechend ist. Damit errichten wir eine weitere Säule in unserer Multiplattformstrategie, um unsere Distributionswege und Kommerzialisierungsformen spezifisch auszubauen. Wir wollen für die jeweiligen Distributionsplattformen ein passendes Produkt bieten und haben uns beim Thema FAST für bewährte und erfolgreiche TV-Serien entschieden. Mit Samsung TV Plus haben wir zum Start einen äußerst anerkannten Partner gefunden. Darüber hinaus planen wir einen weiteren Ausbau auch auf anderen Plattformen.“

So viel PS-Power steckt in SPORT1 Motor

Der neue FAST Sender von SPORT1 hat sich ganz dem liebsten Spielzeug vieler Deutschen verschrieben: dem Auto. Zum Programmportfolio zählt unter anderem die bekannte Gebrauchtwagen-Doku „Die PS Profis – Mehr Power aus dem Pott“. Unterhaltsam und informativ gehen die beiden Ruhrpott-Originale Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer für SPORT1 Zuschauer auf Autosuche. In den „Autoperlen“ dreht sich indes alles um Traumwagen wie Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, dabei wird dem Hamburger Luxusautohändler Hamid Mossadegh bei der Arbeit mit seinen betuchten Klienten über die Schulter geschaut. Bei „Car Maniac“ geht es um Elektromobilität, inklusive eines großen Elektroauto-Checks – moderiert von YouTube-Star Chris Karatsonyi und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. Ebenfalls auf dem Programm stehen im vergangenen Jahr gestartete Formate wie „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ oder „TestRide – Das Motormagazin“, bei denen neu auf den Markt kommende Fahrzeuge auf Herz und Nieren getestet werden.

Über Samsung TV Plus

Samsung TV Plus steht für kostenloses Fernsehen, ohne Abonnement, ohne Anmeldung, ohne zusätzliches Gerät oder Kreditkarte. Die Samsung TV Plus App ist auf allen Samsung Smart TVs der Modelljahre 2016 bis 2023 vorinstalliert und auf Samsung Galaxy-Smartphones und -Tablets in ausgewählten Ländern im Google Play und Galaxy Store zum Download verfügbar. Samsung TV Plus bietet sofortigen Zugang zu einer wachsenden Anzahl von kostenlosen Kanälen, Nachrichten, Sport und Unterhaltung, sowie zu einer Video-on-Demand- Bibliothek mit Filmen und beliebten Serien. Der kostenlose, werbefinanzierte Videodienst ist in Deutschland und 15 weiteren europäischen Ländern verfügbar. Eine Internetverbindung wird benötigt. Aktuelle Informationen zu Samsung TV Plus finden Sie unter www.samsungtvplus.com

