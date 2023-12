20 Jahre Darts-WM auf SPORT1: SPORT1 Business und Magic Sports Media feiern das einzigartige Spektakel im „Ally Pally“ mit zahlreichen prominenten Werbekunden

„Das Interesse an Darts wächst und wächst und wächst – auch in Deutschland und gerade unter Jüngeren. Was uns an dem Sport fasziniert, ist die Leidenschaft, das Können und das große Spektakel, an dem alle – Fans wie Profis – gemeinsam teilhaben. Hier passt ERDINGER Brauhaus natürlich perfekt“, so Wolfgang Kuffner, Marketingleiter bei der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu und ergänzt: „Durch unsere Partnerschaft mit SPORT1 zur Darts-WM 2024 werden wir die Bekanntheit von ERDINGER Brauhaus deutlich steigern.“

Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steht mit der Darts-Weltmeisterschaft in London wieder das Darts-Highlight des Jahres an. SPORT1 ist zum 20. Mal in Folge #mittendrin und präsentiert die Darts-WM in rund 127 Livestunden mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen umfangreich im Free-TV. Insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das Turnier im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen. Dazu feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“. Als Experte vor Ort ist Darts-Profi Max Hopp dabei. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bietet bereits vor und während des Turniers eine großflächige digitale WM-Berichterstattung auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps und auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1.