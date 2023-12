Dramatisches WM-Aus von Ricardo Pietreczko sorgt für neue Bestwerte: 1,78 Millionen Zuschauer in der Spitze fiebern bei der Darts-WM auf SPORT1 mit – Start in die Achtelfinals heute Abend

Neue Bestmarken für die laufende Darts-WM: Bis zu 1,78 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 950.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgen gestrige Abendsession mit dem Duell von Ricardo Pietreczko gegen Mitfavorit Luke Humphries auf SPORT1 im Free-TV

Gestrige Nachmittagssession mit Florian Hempel sehen bis zu 930.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze

Marktführer in werberelevanter Zielgruppe: SPORT1 verzeichnet herausragende Marktanteile bei den Männern 14-49 Jahre (M14-49) mit 19,1 Prozent am Nachmittag, 14,7 Prozent in der Primetime und 9,0 Prozent am Gesamttag – bester Tagesmarktanteil seit 2. Januar 2023

Wer löst die letzten Tickets fürs Achtelfinale? Die verbliebenen Spiele der 3. Runde der Darts-WM mit u.a. Jonny Clayton und Gary Anderson heute live ab 13:00 und 19:30 Uhr auf SPORT1. Zudem Start in die Achtelfinals in der Abendsession mit u.a. Michael van Gerwen und Michael Smith

Ismaning, 29. Dezember 2023 – Am Donnerstagabend fieberte ganz Darts-Deutschland mit dem letzten verbliebenen deutschen Spieler Ricardo Pietreczko mit und bescherte SPORT1 neue Bestwerte bei dieser Darts-WM: Die hochspannende Drittrunden-Partie gegen Mitfavorit Luke Humphries und das dramatische Ausscheiden von „Pikachu“ verfolgten 1,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze. Im Schnitt saßen 950.000 Zuschauer (Z3+) bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 4,8 Prozent vor den Bildschirmen. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem Londoner Alexandra Palace hervorragende Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49): SPORT1 war sowohl am Nachmittag mit 19,1 Prozent als auch in der Primetime mit 14,7 Prozent Marktführer. Mit 9,0 Prozent wird zudem der beste Tagesmarktanteil seit dem deutschen Halbfinale der vergangenen Darts-WM am 2. Januar 2023 erreicht. Die Nachmittagssession, in der Florian Hempel um den Einzug ins Achtelfinale kämpfte und gegen Stephen Bunting verlor, sahen 930.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 550.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Im Digitalbereich war der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Donnerstag ebenfalls sehr gefragt und verzeichnete rund 1,9 Millionen Abrufe.

Die letzten Duelle der 3. Runde und der Start ins Achtelfinale mit van Gerwen und Smith

Nach dem Ausscheiden aller deutschen Teilnehmer stehen heute die letzten vier Matches der 3. Runde an: Wer löst noch sein Ticket fürs Achtelfinale? In der Nachmittagssession live ab 13:00 Uhr auf SPORT1 bekommt Jonny Clayton es mit Krzysztof Ratajski zu tun, Damon Heta spielt gegen Berry van Peer und Raymond van Barneveld muss gegen Wright-Bezwinger Jim Williams bestehen. Am Abend live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 findet dann mit dem Auftritt von Gary Anderson gegen Boris Krcmar das letzte Spiel der 3. Runde statt, bevor unter anderem Michael van Gerwen und Titelverteidiger Michael Smith ins Achtelfinale starten. Die Übertragungen aus dem „Ally Pally“ präsentieren wie gewohnt Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele sowie die beiden Experten Max Hopp und Robert Marijanovic.

SPORT1 zelebriert die Darts-WM zum 20. Mal

Bis zum 3. Januar läuft in London das Darts-Highlight des Jahres – und SPORT1 ist zum 20. Mal in Folge mittendrin. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen. Dazu feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“, als Experte vor Ort mit dabei ist Darts-Profi Max Hopp. SPORT1 präsentiert die Darts-WM mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen in rund 127 Livestunden umfangreich im Free-TV, insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das Turnier im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Livestream-Abrufe SPORT1 Plattformen: AT Internet; Stand: 29. Dezember 2023.

