SPORT1 mit starker Quote zum Start der Darts-WM: Den Auftaktsieg von Florian Hempel sehen 780.000 Zuschauer in der Spitze live im Free-TV

SPORT1 erreicht mit der Darts-WM am Sonntagabend 470.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt

Die Darts-WM am Dienstag u.a. mit den Matches von Dragutin Horvat, Ricardo Pietreczko und Michael van Gerwen in der Abendsession live ab 19:30 Uhr, Nachmittagssession mit dem Match von James Wade live ab 13:00 Uhr

Ismaning, 18. Dezember 2023 – Perfekter Auftakt für das deutsche Quintett in die Darts-WM 2024 und ein sehr gutes Quotenergebnis für SPORT1: Florian Hempel besiegte am Sonntagabend den Iren Dylan Slevin nach Rückstand mit 3:1 und steht in der zweiten Runde, 780.000 Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze und 470.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgten die Abendsession im Free-TV. In der Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 220.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 4,2 Prozent entspricht. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic einen starken Gesamt-Marktanteil von 2,1 Prozent (Z3+), in der jungen Zielgruppe der Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) wurde sogar ein Marktanteil von 5,3 Prozent erreicht. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Sonntag rund 504.000 Abrufe.

Hempel: „Ich habe mich reingekämpft in diese Partie“

„Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, was wird das für ein Abend“, sagte Florian Hempel, der einem Rückstand trotzen musste, nach seinem Sieg auf SPORT1. „Ich habe mich reingekämpft in diese Partie und auch ein paar wichtige Momente überleben müssen. Ich habe dann aber auch ein paar wichtige Momente gezogen.“ Mit dem Sieg hat der Wahl-Kölner seine Chance gewahrt, auch im kommenden Jahr seine Tourkarte zu behalten. Dafür braucht er am Freitagabend einen weiteren Erfolg, muss allerdings wie bei der vergangenen Darts-WM gegen den Topspieler Dimitri Van den Bergh aus Belgien gewinnen. Die nächste Session, unter anderem mit dem Auftritt von Gerwyn Price, ist am heutigen Abend ab 20:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen, SPORT1 steigt im Free-TV nach dem Montagabendspiel der Frauen-Bundesliga ab 21:45 Uhr ein.

Alle Augen auf Ricardo Pietreczko und Dragutin Horvat am Dienstagabend

Am Dienstag sind die nächsten deutschen Teilnehmer am Start: Ricardo Pietreczko ist in der Abendsession live ab 19:30 Uhr zu sehen. Seine Gegnerin ist Mikuru Suzuki. Super-League-Champion Dragutin Horvat bestreitet sein Auftaktmatch gegen Mike De Decker ebenso am Dienstag. Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens muss in der 2. Runde am Donnerstag live ab 19:30 Uhr entweder gegen das niederländische Supertalent Gian van Veen oder Man Lok Leung bestehen. Martin Schindler wird in der Abendsession am Freitag gegen Jermaine Wattimena antreten, der zuvor Publikumsliebling Fallon Sherrock aus dem Rennen warf.

550.000 Zuschauer in der Spitze sehen am Freitagabend erste Abendsession live

Das Interesse direkt zum Start der Darts-WM am Freitagabend mit der Partie des Weltmeisters Michael Smith war ebenfalls gut: Am Freitagabend schalteten auf SPORT1 im Schnitt 410.000 Zuschauer (Z3+) ein, in der Spitze waren 550.000 Zuschauer (Z3+) dabei. Der Marktanteil M14-59 lag bei guten 4,4 Prozent, bei M14-49 waren es 6,4 Prozent.

SPORT1 zelebriert die Darts-WM zum 20. Mal

Bis zum 3. Januar läuft in London das Darts-Highlight des Jahres – und SPORT1 ist zum 20. Mal in Folge mittendrin. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen. Dazu feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“, als Experte vor Ort mit dabei ist Darts-Profi Max Hopp. SPORT1 präsentiert die Darts-WM mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen in rund 127 Livestunden umfangreich im Free-TV, insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das Turnier im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen.

Rundum-Berichterstattung auf allen Plattformen: So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Dazu liefert SPORT1 in diesem Jahr hautnahe Eindrücke aus der „London WG“ des SPORT1 Teams, das neben dem On-Air-Personal auch einen Reporter für die digitalen Plattformen und einen Social-Redakteur umfasst. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Livestream-Abrufe SPORT1 Plattformen: AT Internet; Stand: 18. Dezember 2023.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244