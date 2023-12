SPORT1 vereinbart Kooperation mit lead link: BRANDSOME setzt Deutschland-Premiere für britischen Home-Shopping-Anbieter mit Live-Shopping-Format um

· Neues interaktives Live-Shopping-Format für ausgewählte H2O-Produkte feiert am heutigen 1. Dezember ab 15:30 Uhr live auf SPORT1 Premiere – anschließend Verlängerung mit Livestream auf BRANDSOME.com

· Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Zusammen mit lead link bieten wir H2O mit BRANDSOME, unserer neuen Live- und On-Demand-Shopping-Solution, eine reichweitenstarke, performante und interaktive Multiplattform für seine Produktwelt – und damit einen hervorragenden ersten Aufschlag zum Eintritt in den deutschen Markt.“

„SPORT1 Motor“ startet durch: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform launcht in Kooperation mit Samsung TV Plus ihren ersten FAST Sender

Let’s go „Cyber Week“ – MediaMarktSaturn und SPORT1 setzen erfolgreiche Kooperation fort: Neues Live-Shopping-Format von BRANDSOME stellt Samsung-Produkte ins Rampenlicht

London | Grünwald | Ismaning, 1. Dezember 2023 – SPORT1 vereinbart Kooperation mit der lead link GmbH, dem Spezialisten für Video-Performance-Advertising: BRANDSOME, der im Juni gestartete neue Live-Shopping-Anbieter der Sport1 GmbH, wird zur Deutschland-Premiere von H2O ein innovatives Live-Shopping-Format umsetzen. Das neue Format für ausgewählte H2O-Produkte wird am heutigen 1. Dezember ab 15:30 Uhr erstmals live auf SPORT1 gesendet und anschließend mit Livestream auf BRANDSOME.com verlängert.

In der ersten Sendung präsentiert H2O heute ein außergewöhnliches Produkt-Bundle, bestehend aus dem preisgekrönten H2O HD Dampfreiniger und dem H2O e3 Reinigungssystem als Gratiszugabe. Das Bundle ist weltweit exklusiv nur im Rahmen dieser Kooperation zu erwerben.

Für Werbetreibende mit Fokus auf E-Commerce zählt das Medium TV schon seit Jahren zu einem festen Bestandteil im Mediamix. Und das aus gutem Grund: mit dem passenden „Call to Action“ lassen sich Zuschauer unmittelbar zu potenziellen Kunden machen. Das Besondere dabei: Die Wirkung dieser Werbemaßnahmen können (von lead link) mit Hilfe spezieller Trackingtechnologien in einen unmittelbaren Zusammenhang zur jeweiligen Ausstrahlung gebracht werden. So wird der Einsatz der Werbeinvestition sofort sichtbar. H2O hat dadurch volle Transparenz über seine Aktivitäten und kann das Live-Shopping Format darüber hinaus zum Testen verschiedener Produkte für den deutschen Markt nutzen.