SPORT1 erzielt mit Triumph von Luke Humphries neue Bestmarke bei der Spitzenreichweite für ein Darts-WM-Finale: Bis zu 2,86 Millionen Zuschauer sehen bei Rekord-Marktanteilen spannendes Endspiel live auf SPORT1

· Rekord-Marktanteile und zweitbeste Durchschnitts-Reichweite für ein Darts-WM-Finale auf SPORT1: Die Übertragung aus dem Londoner „Ally Pally“ am gestrigen Mittwochabend verfolgten 1,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt. Die Marktanteile lagen bei hervorragenden 8,9 Prozent (Z3+), 17,8 Prozent (M14-59) und 21,8 Prozent (M14-49)

· Darts-WM 2024 erzielt im TV neue Bestwerte: Bei den insgesamt 28 WM-Sessions waren im Durchschnitt 610.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) dabei – ein neuer Alltime-Rekord, genauso wie die Marktanteile des gesamten Turniers von 3,5 Prozent (Z3+), 7,8 Prozent (M14-59) und 10,3 Prozent (M14-49)

· Insgesamt wurde im Turnierverlauf achtmal die Millionenmarke und zweimal die Zwei-Millionenmarke in der Spitze geknackt

· #DartsWM auch im Digitalbereich ein Erfolg: Insgesamt über 17,7 Millionen Livestream-Abrufe aller WM-Sessions auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube sind neuer Alltime-Rekord, ebenso wie über 27,3 Millionen Videostarts auf sämtlichen digitalen SPORT1 Plattformen

· Nach der Darts-WM ist vor der Premier League: Das nächste Darts-Highlight mit u.a. dem neuen Weltmeister Luke Humphries, Michael van Gerwen, Michael Smith und Nathan Aspinall ab dem 1. Februar jeden Donnerstagabend live auf SPORT1 im Free-TV. Im Vorlauf zur Premier League steht „Madhouse – Die Darts Show“ auf dem Programm

Ismaning, 4. Januar 2024 – Mit dem emotionalen Triumph des neuen Weltmeisters Luke Humphries hat die Darts-WM 2024 im Londoner Alexandra Palace gestern einen gebührenden Abschluss gefunden und SPORT1 bei der Spitzenreichweite einen neuen Rekord für ein WM-Finale beschert. Das spannende Endspiel, bei dem sich „Cool Hand Luke“ mit 7:4 gegen das 16-jährige Wunderkind Luke Littler durchsetzte, verfolgten bis zu 2,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze – der bisherige Bestwert mit 2,73 Millionen Zuschauern (Z3+) stammte aus dem Finale 2018. Im Schnitt fieberten am gestrigen Mittwochabend 1,91 Millionen Zuschauer (Z3+) mit – für SPORT1 die zweitbeste Durchschnitts-Reichweite eines WM-Finals nach 2018. Bei den Marktanteilen wurden mit 8,9 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) sowie 17,8 Prozent (M14-59) und 21,8 Prozent (M14-49) in den werberelevanten Zielgruppen ebenfalls neue Rekorde für ein WM-Endspiel aufgestellt. In der Zielgruppe Männer 14-49 Jahre war SPORT1 damit zum vierten Mal bei dieser WM in der Primetime Marktführer. Auch im Hinblick auf die gesamte Darts-Weltmeisterschaft wurden neue Bestmarken in der 20-jährigen Geschichte des Turniers auf SPORT1 in allen Bereichen erzielt – auch dank der Teilnahme von erstmals fünf deutschen Spielern und des sensationellen Darts-Märchens des erst 16-jährigen Finalisten Luke Littler.

SPORT1 erreicht mit Darts-WM 2024 neues Rekord-Niveau im TV und im Digitalbereich

Insgesamt verfolgten die 28 Sessions der Darts-Weltmeisterschaft 2024, die von SPORT1 in rund 127 Livestunden im Free-TV präsentiert wurde, 610.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt – eine neue Rekordreichweite in der 20-jährigen Geschichte der Darts-WM auf SPORT1. Mit 290.000 Zuschauern stammt fast die Hälfte des TV-Publikums aus der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59). Mit den Übertragungen aus dem Londoner Alexandra Palace, die vom On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic und Max Hopp begleitet wurden, konnte SPORT1 insgesamt achtmal die Millionenmarke und zweimal die Zwei-Millionenmarke in der Spitze knacken. Weitere Bestwerte für die gesamte WM wurden auch bei den Marktanteilen erzielt: Bei den Gesamt-Zuschauern lag der Marktanteil der Darts-WM auf SPORT1 bei 3,5 Prozent (Z3+), in den werberelevanten Zielgruppen bei hervorragenden 7,8 Prozent (M14-59) und 10,3 Prozent (M14-49). Nicht nur im TV war das Interesse an der Darts-WM wieder groß, sondern auch im Digitalbereich: Insgesamt verzeichnete SPORT1 über 17,7 Millionen Livestream-Abrufe auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und damit 38 Prozent mehr als bei der Darts-WM 2023. Ein weiterer Alltime-Rekord sind über 27,3 Millionen Videostarts auf den digitalen SPORT1 Plattformen, ein Großteil davon auf Instagram. Neben dem Video-Content bestand auch ein gesteigertes Interesse an der textlichen Berichterstattung über die Darts-WM in Artikeln, Statistiken und Livetickern.

Rekordanzahl an deutschen WM-Startern lässt Darts-Deutschland bis zur 3. Runde träumen

Bereits früh im Turnierverlauf sorgte das deutsche Quintett Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Dragutin Horvat mit ihren Auftritten für großes Interesse an der Darts-WM. So wurde auf SPORT1 bereits vor der Weihnachtspause dreimal die Millionenmarke in der Spitze geknackt. Für Begeisterung sorgte dann der Einzug von Clemens, Schindler, Pietreczko und Hempel in die 3. Runde, wo leider für alle vier Endstation war. Insbesondere das dramatische Ausscheiden von Ricardo Pietreczko, der Luke Humphries am Rande einer Niederlage hatte, fesselte Darts-Deutschland: Das Duell sahen bis zu 1,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze auf SPORT1. Und mit 14,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) war SPORT1 am 28. Dezember in der Primetime Marktführer. Zudem faszinierte das 16-jährige Wunderkind Luke Littler die Darts-Welt: Bei seinem sensationellen Sieg im Halbfinale gegen Rob Cross knackte SPORT1 das erste Mal bei der WM 2024 mit 2,24 Millionen Zuschauern (Z3+) die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze und im Schnitt mit 1,49 Millionen Zuschauern (Z3+) die Millionenmarke.

Premiere League startet am 1. Februar live auf SPORT1

Eine weitere gute Nachricht nach dem WM-Finale: Das nächste Darts-Highlight steht bereits vor der Tür. Am Donnerstag, 1. Februar startet mit der Premier League der zweitwichtigste Wettbewerb der Sportart, bei dem sich über 17 Wochen bis Ende Mai wöchentlich die Topstars duellieren. Unter den acht Startern sind mit dem neuen Weltmeister Luke Humphries sowie Michael van Gerwen, Michael Smith und Nathan Aspinall die Top-4 der Order of Merit, weitere vier Plätze werden noch von der Professional Darts Corporation (PDC) vergeben. Wie in den Vorjahren ist SPORT1 auch bei der Premier League weiter mittendrin und zeigt alle 16 Spieltage sowie die anschließenden Play-Offs ab dem 1. Februar immer am Donnerstagabend live ab 20:00 Uhr im Free-TV. Dabei ist das WM-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic wieder regelmäßig am Mikrofon im Einsatz. Im Vorlauf zur Premier League steht auf SPORT1 „Madhouse – Die Darts Show“ an: In der 30-minütigen Sendung blicken Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic auf den anstehenden Spieltag, interagieren über die SPORT1 Kanäle direkt mit der Darts-Community und führen Interviews mit den Spielern.

Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 4. Januar 2024.

