SPORT1 und Deutsche Streaming Allianz gehen strategische Kooperation ein

Die Deutsche Streaming Allianz entwirft für ihre Kunden Streaming-Portale mit Hilfe eines Cloud-basierten End-to-End Streaming-Frameworks

Radek Wagner, CEO Deutsche Streaming Allianz: „Die strategische Allianz mit SPORT1 ermöglicht uns und unseren Kunden einzigartige Produktbundles im Streamingbereich. Neben unserer State of the Art Technologie ermöglichen wir unseren Kunden die Refinanzierung ihrer Streaming-Investitionen über die Reichweiten von SPORT1 im TV und digital. Dieses Bundling aus Technologie und Refinanzierung durch Werbereichweite aus einer Hand ist einzigartig im Markt.“

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Die Deutsche Streaming Allianz hat uns direkt mit ihrem umfassenden Konzept überzeugt, zunächst beim Aufbau der OTT-App sport1TV und nun im Rahmen unserer neuen Partnerschaft. Gemeinsam mit der DSA wollen wir unseren Partnern eigene Streaming- und Content-Lösungen in Kombination mit dem passenden medialen Push anbieten.“

Ismaning, 15. Januar 2024 – Neue Partnerschaft: Die Sport1 GmbH hat mit der Deutschen Streaming Allianz GmbH eine umfangreiche strategische Kooperation vereinbart. Die Deutsche Streaming Allianz (DSA) macht mit ihren Leistungen Unternehmen den Aufbau von Streaming-Portalen einfacher und die Vermarktung eigener Inhalte somit noch lukrativer. Zur Angebotspalette gehört auch ein Club-TV Bundle, das sich speziell an Profiklubs wendet und ihnen die ideale Plattform für ihre Inhalte mit der Möglichkeit zur Kundenbindung bietet. Zusätzlich zur Streamingtechnologie mit den TV Apps bekommen die Partner mediale Reichweite auf allen SPORT1 Plattformen. Damit erreichen sie passgenau ihre Zielgruppe, generieren Neukunden und generieren damit einen direkten ROI. Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt die Sport1 GmbH Gesellschafteranteile an der Deutschen Streaming Allianz GmbH, zugleich wird das Produkt auf den SPORT1 Plattformen im TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Bereich reichweitenstark beworben. Darüber hinaus planen beide Partner, gemeinsam weitere Projekte und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Deutsche Streaming Allianz entwirft standardisierte Streaming-Portale

Die Deutsche Streaming Allianz (DSA) hat für unterschiedliche Themenfelder wie TV-Anbieter, Sport-Ligen, Verlage und Marken standardisierte Streaming-Portale entworfen. Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung ist die kostenlose TV-App sport1TV ebenso wie der Streaming-Dienst „Krimirausch“. Die DSA betreibt ein modulares und Cloud-basiertes End-to-End Streaming-Framework, das für die Integration bestehender IT-Lösungen konzipiert ist. Nach der Devise „Auf jedem Gerät in jedem Land“ offeriert die DSA ihren Streaming-Service im Web, auf Apple TV, Android TV, Fire TV, LG und Samsung. Innerhalb des DSA Streaming Frameworks können alle Komponenten ausgetauscht werden. So wird sichergestellt, dass das Streaming-Produkt auf bestehender Technologie aufsetzen kann. Die Deutsche Streaming Allianz unterstützt ihren Kunden zudem in Fragen Distribution und berät im B2C-Bereich.

Radek Wagner, CEO Deutsche Streaming Allianz: „Mit unseren standarisierten Angeboten ermöglichen wir es mittleren und kleinen Rechteinhabern ins Streaming-Geschäft einzusteigen. Von Abo bis werbefinanzierten Geschäftsmodellen, bieten wir out of the box Streaming-Lösungen an, die innerhalb von wenigen Wochen gestartet werden können. Dazu bieten wir Expertise im vertrieblichen und Kooperationsbereichen an – und mit SPORT1 haben wir einen etablierten Partner, der die entsprechende Reichweite und attraktive Inhalte beisteuert. Damit erreichen wir, dass sich das Streaminggeschäft auch für Kleinstanbieter ab bereits 5.000 Kunden refinanziert.“

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Die Deutsche Streaming Allianz hat uns direkt mit ihrem umfassenden Konzept überzeugt, zunächst beim Aufbau der OTT-App sport1TV und nun im Rahmen unserer neuen Partnerschaft. Gemeinsam mit der DSA wollen wir unseren Partnern eigene Streaming- und Content-Lösungen in Kombination mit dem passenden medialen Push anbieten. Damit schaffen wir den perfekten Link zwischen Owned und Paid Media und bieten unseren Partnern eigene Content-Welten an. Dass wir mit der DSA einen weiteren neuen Partner in unserem NEW BIZ-Portfolio begrüßen dürften, bestärkt uns in der eingeschlagenen Strategie, den Bereich Zug um Zug weiter auszubauen und innovative, zukunftsträchtige Geschäftsmodelle nachhaltig voranzutreiben.“

Mit der strategischen Kooperation werden die Neugeschäftsaktivitäten im neu geschaffenen Profit Center NEW BIZ der SPORT1 MEDIEN Gruppe weiter ausgebaut, das von Matthias Reichert als Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung geführt wird.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Sport1 GmbH

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Director Communication

Tel.: +49 (0) 89 96 066 1210