„Der STAHLWERK Doppelpass“ erzielt Saisonbestwert: 830.000 Zuschauer im Schnitt sehen Fußballtalk live auf SPORT1

Ismaning, 12. Februar 2024 – Das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München hat dem „STAHLWERK Doppelpass“ reichlich Diskussionsstoff beschert und Deutschlands beliebtestem Fußballtalk eine neue Saisonbestmarke eingebracht: 830.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgten den „Dopa“ am Sonntag. In der Spitze waren 940.000 Zuschauer (Z3+) dabei. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 6,9 Prozent. Darüber hinaus erzielte der Talk mit Moderator Florian König, Co-Moderatorin Ruth Hofmann und Stargast Simon Rolfes, dem Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen, mit 11,3 Prozent einen hervorragenden Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49). Hinzu kam ein starker Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59). Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps rund 92.400 Abrufe.