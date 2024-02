Die deutschen Handball-Frauen wollen den nächsten Schritt in der EM-Qualifikation machen: SPORT1 zeigt Heimspiel gegen Slowakei am 3. März live ab 18:00 Uhr

Ismaning, 8. Februar 2024 – Die nächste Wegmarke Richtung EHF EURO 2024 steht an: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist in ihrem Heimspiel gegen die Slowakei am Sonntag, 3. März, live ab 18:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Uwe Semrau kommentiert. In der Partie geht es um wichtige Punkte in der Gruppe mit der Slowakei, der Ukraine und Israel in der EM-Qualifikation. Das Auftaktspiel gegen die Ukraine gewannen die deutschen Handballerinnen mit 31:24. Wie präsentiert sich das Team nun beim Spiel gegen die Slowakei in der Mitsubishi Electric HALLE in Düsseldorf? Bereits drei Tage zuvor tritt die DHB-Auswahl zum Hinspiel in Sala in der Slowakei an. Die Slowakinnen verloren ihr erstes Qualifikationsspiel gegen die Ukraine mit 20:25.