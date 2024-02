Spieltage 15 bis 17 terminiert: SPORT1 zeigt in der Frauen-Bundesliga unter anderem die Flutlichtspiele Wolfsburg gegen Leipzig und Leverkusen gegen Köln live

Ismaning, 7. Februar 2024 – Die Ansetzungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Spieltage 15 bis 17 stehen fest: SPORT1 ist mittendrin und zeigt am Montag, 11. März, das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig live ab 19:00 Uhr, Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Für die Wölfinnen geht es um wichtige Punkte im Titelkampf, während die Gegnerinnen aus Leipzig in ihrem ersten Jahr in der Bundesliga im Abstiegskampf stecken. Das Hinspiel gewann der VfL mit 2:0. Eine Woche später steht am Montag, 18. März, das Rhein-Derby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln auf dem Programm. Beide Teams lieferten sich bereits in der Hinrunde ein spannendes Duell, das die Werkself knapp für sich entschied. Weiter geht es am 17. Spieltag am Montag, 25. März, mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Die Mannschaft aus der Hansestadt ist eine der großen Überraschungen der laufenden Saison und wird dies auch gegen die Adlerträgerinnen unter Beweis stellen wollen. Auch diese beiden Partien überträgt SPORT1 live ab 19:00 Uhr, Anpfiff ist jeweils um 19:30 Uhr (alle Sendezeiten in der Übersicht).