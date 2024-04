SPORT1 zeigt zum Saison-Endspurt in der Frauen-Bundesliga unter anderem die Partien Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg und VfL Wolfsburg gegen SGS Essen live

Frauen-Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig am Montag, 6. Mai, sowie Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg am Montag, 13. Mai, jeweils live ab 19:00 Uhr (Anstoß 19:30 Uhr) auf SPORT1 im Free-TV

Saison-Abschluss auf SPORT1 mit der Partie VfL Wolfsburg gegen SGS Essen am Pfingstmontag, 20. Mai, live ab 14:30 Uhr (Anstoß: 15:30 Uhr)

Ismaning, 4. April 2024 – Die spannende Schlussphase in der Google Pixel Bundesliga steht bevor und SPORT1 ist live dabei. Jetzt sind auch die Ansetzungen der finalen Spieltage 20 bis 22 fix: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform zeigt am Montag, 6. Mai, die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und RB Leipzig. Am vorletzten Spieltag (13. Mai) steht die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg auf dem Programm, bevor am Pfingstmontag, 20. Mai, mit dem Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen die Frauenfußball-Saison zu Ende geht. SPORT1 überträgt die Spiele am 6. und 13. Mai live ab 19:00 Uhr im Free-TV, Anstoß ist um 19:30 Uhr. Am Pfingstmontag startet die Übertragung bereits um 14:30 Uhr, Anpfiff ist um 15:30 Uhr (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Bundesliga-Endspurt: Wer sichert sich die Spitzenplätze in der Tabelle und wer hat im Abstiegskampf das Nachsehen?

Die Frauen-Bundesliga Saison 2023/24 biegt in die Zielgerade ein. Doch bevor sich die zwölf Mannschaften in die Sommerpause verabschieden, stehen noch viele attraktive Partien an. SPORT1 ist #mittendrin und zeigt im Mai drei Spiele live im Free-TV. Den Anfang macht am 6. Mai die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und RB Leipzig im Max-Morlock-Stadion. In der Hinrunde trennten sich beide Teams, die nach wie vor jeden Punkt benötigen, um dem Abstiegskampf zu entrinnen, mit einem torlosen Unentschieden. Eine Woche später nimmt SPORT1 alle Zuschauer:innen zur Partie Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg mit ins Stadion am Brentanobad. Die Adlerträgerinnen stehen derzeit auf dem vierten Platz in der Tabelle, mit nur einem Punkt Rückstand auf die TSG Hoffenheim. Platz 3 ist das ausgerufene Ziel für beide Teams, da dieser zur Teilnahme an der UEFA Women‘s Champions League-Qualifikation berechtigt. Wem der Einzug in die europäischen Playoffs gelingt und ob das Kellerduell dieses Mal ein Torfestival wird, sehen alle Fans ab 19:00 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV.

Das Saisonende markiert am Pfingstmontag, 20. Mai, um 14:30 Uhr (Anstoß: 15:30 Uhr) das Spiel VfL Wolfsburg gegen SGS Essen auf SPORT1. Die Wölfinnen, die derzeit mit sieben Punkten Rückstand hinter den amtierenden Meisterinnen vom FC Bayern München auf Rang 2 in der Tabelle liegen, haben zuletzt stets Essen bezwingen können. Auch die Saison will das Team nun mit einem Sieg vor Heimpublikum bestmöglich abschließen.

Die Frauen-Bundesliga auf SPORT1

SPORT1 zeigt pro Saison 22 Livespiele der Frauen-Bundesliga, Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz, Ex-Profi unter anderem von Frankfurt, Hertha und Wolfsburg, werden die Übertragungen mit großer Expertise und Leidenschaft präsentieren. Darüber hinaus begleitet Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern.

Die kommenden Sendezeiten der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf SPORT1:

SPORT1

Montag, 15. April 19:00 Uhr live (Anpfiff: 19:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln, 18. Spieltag

SPORT1

Montag, 22. April 19:00 Uhr live (Anpfiff: 19:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: FC Bayern München –Werder Bremen, 19. Spieltag

SPORT1

Montag, 6. Mai 19:00 Uhr live (Anpfiff: 19:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: 1. FC Nürnberg – RB Leipzig, 20. Spieltag

SPORT1

Montag, 13. Mai 19:00 Uhr live (Anpfiff: 19:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg, 21. Spieltag

SPORT1

Montag, 20. Mai 14:30 Uhr live (Anpfiff: 15:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg – SGS Essen, 22. Spieltag

